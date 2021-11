Sievershausen

Es war „Liebe auf den ersten Blick“ – und die hält noch immer. Ingrid (67) und Helmut Heise (70) feiern am Donnerstag, 25. November, Goldenen Hochzeitstag. Auch nach 50 Jahren sind beide sehr verliebt, wie das Paar der PAZ verrät. Das Ehepaar hat viel miteinander erlebt und verbringt seine Zeit am Allerliebsten zusammen. Immer mit dabei: ein frisch geputztes Auto und ein Hund.

„Ein bisschen dringend war es damals schon“, erinnern sie sich und lächeln, wenn sie an ihren Hochzeitstag denken. Schließlich war ihr Sohn Marco schon unterwegs. Für ihre Hochzeit musste das Paar jedoch nicht nur die Eltern um Erlaubnis bitten, sondern auch das Jugendamt. „Wir waren ja noch nicht volljährig. Deshalb sind wir mit dem VW Käfer nach Burgdorf gefahren und haben beim Amt die Erlaubnis eingeholt“, erinnern sie sich.

Unzertrennlich: Paar sieht sich täglich am Fenster

Kennengelernt hatten sie sich bei Ingrids Konfirmation, und schon am nächsten Tag stand Helmut mit seiner roten Zündapp vor ihrem Haus. Raus durfte das „Buchholz-Mädchen“ nicht, aber ab da sahen sich die zwei täglich am Fenster. Die Tochter eines Schlachters und der Sohn eines Gastwirtes aus dem ehemaligen „Lindeneck“ durften sich schließlich auch treffen und waren unzertrennlich.

Nach der Heirat zogen sie in ein kleines Häuschen auf dem großelterlichen Grundstück. „Von Anfang an hat meine Frau mich verwöhnt. Sie hat einfach alles gekonnt“, schwärmt Helmut, der in seinem Arbeitsleben viele Berufe ausgeübt hat. Später komplettierte ihre Tochter das Glück. „Vier Generationen haben bei uns zusammen gelebt, immer war jemand da“, erinnert sich der Sohn an die schöne Familienzeit. Als er schließlich ein Taxiunternehmen gründete, halfen seine Eltern zehn Jahre lang als Fahrer aus.

Glücksrezept: Schwächen akzeptieren und miteinander reden

Auch in ihrer Freizeit ist das Paar unzertrennlich. „Wir ergänzen uns einfach perfekt“, schwärmt Helmut. „Schon immer“ kümmern sie sich gemeinsam um Haus, Hund und den großen Garten, sind früher viel auf Flohmärkten unterwegs gewesen. Ingrid guckt großzügig über Helmuts Autoputz-Orgien hinweg und „dass er den Hund verwöhnt“. Er akzeptiert ihre Sammelleidenschaft für Puppen.

Das Geheimnis für ihr Glück? „In unserer Generation wird noch repariert, nicht neu gekauft“, sind sie sich einig, dass auch Diskussionen ausgehalten werden müssen und gegenseitiges Verzeihen dazu gehört. Sie akzeptieren ihre kleinen Schwächen und, dass der jeweils andere gewisse Dinge besser kann. „Ich würde sie immer wieder heiraten“, ist sich Helmut sicher, und Ingrid guckt ihn verliebt an. Sie nickt: „Ich ihn auch.“

Von Grit Storz