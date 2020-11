Glückwunsch zum Geburtstag: Zeit für die „Tatort“-Tops

Peine

„Schwein du, wir wollten heiraten.“ Dann kriegt Schimanskis Kollege Kommissar Tanner eine reingehauen – von Dieter Bohlen. Der Poptitan hatte 1988 eine Mini-Rolle im ARD-„ Tatort“ als eifersüchtiger Freund einer Zeugin. An die Szene kann ich mich noch gut erinnern, weil ich so lachen musste. Denn Bohlen wurde für diese fünf Worte tatsächlich synchronisiert. Happy Birthday, „ Tatort“! Seit 50 Jahren laufen die Krimis schon. Für mich Pflichtprogramm am Sonntagabend. Mein Lieblingskommissar ermittelt derzeit in Dortmund: Faber, so schön wahnsinnig war bisher keiner. Meine Lieblingsfolge kommt aus Kiel: „Borowski und der stille Gast“ – gruseliger als Steven King. Mein persönliches Highlight: 30 Sekunden vorm Start der Münster-Folge „Gott ist auch nur ein Mensch“ werde ich gefragt, ob ich Trauzeuge werden will. Wen Thiel und Boerne als Mörder ermitteln, weiß ich bis heute nicht. Dafür aber, welches in all der Zeit für mich die kurioseste Mordart war: Tod durch Zyankali im Tampon.

Von Christian Meyer