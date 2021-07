Kreis Peine

Kennen Sie das alte Spiel Kofferpacken, das die Gedächtnisleistung trainieren soll? Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, denke ich daran, denn die Liste der Dinge, die ich nicht vergessen sollte, wird immer länger.

Früher war noch alles ganz einfach

Als ich noch klein war, bin ich einfach rausgegangen, ohne irgendetwas mitzunehmen. Aber schon wenig später ging es los: „Wenn ich das Haus verlasse, brauche ich einen Schlüssel.” Noch ein paar Jahre weiter war es dann schon “…, brauche ich einen Schlüssel und mein Portemonnaie”. Inzwischen bin ich bei “…, brauche ich einen Schlüssel, mein Portemonnaie, mein Handy, meine Brille und eine Mund-Nasen-Maske”.

Es wird also immer mehr, an das ich denken muss. Ich fürchte, wenn das so weiter geht, kann ich bald nicht mehr mit einer Handtasche raus, sondern es geht nicht mehr ohne Reisekoffer in mittlerer Größe. Und vorne in ein Extra-Fach kommt die Liste mit den Dingen, die ich nicht vergessen darf – um alles im Kopf zu behalten, sind es dann trotz des dauernden Trainings zu viele.

Von Kerstin Wosnitza