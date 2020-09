Peine

Von Diäten halte ich zwar nicht viel, trotzdem esse ich akribisch mit Bedacht: In meiner Mittagspause esse ich jeden Tag eine Schüssel Salat und einen Apfel. Dadurch habe ich das Gefühl, dass der nötige Vitaminbedarf abgedeckt wird. Der mit Karotten, Tomate, Gurke und Fetakäse angereicherte Eisbergsalat wird zuerst verputzt. Anschließend esse ich ein Brötchen mit Käse oder Schinken. Den in Scheiben geschnittenen Apfel hebe ich mir für nachmittags auf. Heute schmeckt der Apfel bitter und zwar so bitter, dass ich ihn nach zwei Scheiben beiseite lege. Nach Feierabend sagt mein Partner nur, ich sei für kulinarische Experimente nicht aufgeschlossen genug. Mit diesem nett verpackten Vorwurf wollte er geschickt vom Wesentlichen ablenken. Erwischt! Er dachte doch wirklich, dass ich nicht merke, wenn er Knoblauch und Apfel mit dem gleichen Messer stückelt.

Von Nathalie Diana