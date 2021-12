Peine

Ein gutes Beispiel dafür, dass Mann auch im Alter noch attraktiv sein kann, ist Lucky Luke. Er ist einer meiner liebsten Comic-Helden und verkörpert alles, was ich schätze: Er ist total cool, er ist groß und schlank, er kann gut reiten und mit Pferden umgehen, lässt sich von niemandem etwas sagen, findet für jedes Problem eine passende Lösung, kämpft für das Gute und ist überaus erfolgreich – und Erfolg macht bekanntlich sexy.

Der erfolgreichste Western-Comic weltweit

Die belgische Comicserie des Zeichners Morris um den charismatischen Cowboy erscheint seit 1946. Lucky Luke ist der bekannteste und erfolgreichste Western-Comic weltweit und liegt insgesamt nach Asterix auf Platz zwei bei den Comic-Alben.

Die Frau fürs Leben hat Lucky Luke offenbar auch noch nicht gefunden, er scheint also noch zu haben zu sein. Was will frau mehr? Doch als ich als junge Frau auf Partnersuche war, kam er trotz aller Vorzüge leider nicht in Frage, denn auch dieser fast perfekte Mann hatte einen Makel. Nun wollen Sie sicher wissen, warum ich mich dann doch nicht für diesen Traumtypen entschieden habe. Das ist ganz einfach: Er hat geraucht.

Von Kerstin Wosnitza