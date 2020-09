Peine

Eines vorweg: Ich lache viel und gerne. Nun ist es aber so, dass der Mund-Nasen-Schutz die untere Hälfte meines Gesichts verdeckt – zumindest wenn ich ein Geschäft betrete. Die freundlichen Mitarbeiter an der Kasse lächle ich normalerweise immer an, bis mir auffiel, dass sie es gar nicht sehen können. Dann lasse ich es bleiben. Ein schlechtes Gewissen habe ich dennoch, wenn ich ein Lächeln nicht erwidere. Wirklich bewusst wurde mir die Tatsache, dass ich ständig ein langes Gesicht ziehe, bei einem freudigen Termin mit der Familie. „Bitte recht freundlich lächeln, auch Sie in der ersten Reihe!“ Da hatte ich vor der Kamera des professionellen Fotografens doch glatt vergessen, dass ich keinen Mundschutz trage.

Von Nathalie Diana