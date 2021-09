Kreis Peine

Kürzlich war ich zum ersten Mal zu Besuch in der neuen Wohnung eines Bekannten. Regelrecht ans Herz gelegt wurde mir der Gang zur Toilette. Und die Empfehlung stellte sich tatsächlich als berechtigt heraus, denn die Aussicht aus dem Fenster über die angrenzenden Felder bis zum Nachbardorf ist wirklich grandios.

Besondere Raffinesse durch einen indirekten Blick

Das ist aber noch nicht das Beste: Wer sich gemütlich niederlässt, muss auf diesen Genuss nicht verzichten, denn der Spiegelschrank hängt genau vis á vis und erlaubt auch im Sitzen weiter einen reizvollen Blick ins Freie. Die Indirektheit stört dabei nicht, im Gegenteil – sie gibt der ohnehin schon bemerkenswerten Situation einen Rahmen und damit noch eine ganz besondere Raffinesse.

Dieses ganz besondere stille Örtchen begeistert nicht nur mich, und so hat es in Nutzerkreisen längst einen speziellen Namen bekommen, unter dem es bei Eingeweihten sicher in die Geschichte eingehen wird: Der Panorama-Pott.

Von Kerstin Wosnitza