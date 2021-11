Peine

Als man vor 50 Jahren zum Joggen noch Waldlauf sagte und in New York der erste Marathon stattfand, war vieles anders als jetzt. Inzwischen ist seit jenem denkwürdigen Tag ein halbes Jahrhundert vergangen. Damals kreisten gut 100 Läufer im Central Park, deren knappe Höschen für Aufsehen sorgten. Mittlerweile ist der New York Marathon ein riesiges, weltweit beachtetes Sport-Ereignis und die Teilnahme für viele begeisterte Lauf-Fans ein Lebenstraum.

Mein Ding ist es nicht, den Körper zu schinden

Mein Respekt vor denen, die sich den Strapazen stellen, ist riesengroß. Doch mein Ehrgeiz, dazuzugehören, hält sich in Grenzen. Ich bewege mich gern, doch mein Ding ist es nicht, den Körper zu schinden, bis dass der Geist triumphieren kann. Und auch am Austesten meiner Grenzen habe ich kein ausgeprägtes Interesse. Mir reicht bislang eine grobe Schätzung.

Allerdings: Sollte irgendwann einmal ein Zehntelmarathon in New York ausgeschrieben werden, an dessen Ziel George Clooney allen Finishern Cocktails reicht, würde ich mir doch glatt noch überlegen, ins Training einzusteigen.

Von Kerstin Wosnitza