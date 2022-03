Peine

Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit. Das wird derzeit wieder allen bewusst, die es gewohnt sind, Informationen aus unabhängigen Quellen zu bekommen. Dass die Menschen in einem Riesengebiet wie Russland nicht wissen, was in der Ukraine vor sich geht, ist bei uns kaum vorstellbar. Die Zensur in Putins Reich ist umfassend. Aber gerade in der Zensur liegt eine Nachricht. Wem soziale Medien und Internetseiten abgeschaltet werden, der macht sich Gedanken.

Das Volk ist nicht so ahnungslos, wie Putin es gern hätte

Ganz so ahnungslos scheint das russische Volk nicht zu sein. Davon zeugen Proteste in vielen russischen Städten. Die Zahl der Festnahmen geht in die Tausende. Demonstrationen habe es jetzt in 29 Städten gegeben, teilt das russische Menschenrechts-Projekt OVD mit. Je länger der Krieg dauert, desto weniger lässt er sich verschweigen. Auch nicht durch Fantasiebegriffe. Für Putin dürfte das zu einer zweiten Front werden.

Von Matthias Preß