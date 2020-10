Kreis Peine

Ich bin ein echt elektrisierender Typ – im wörtlichen Sinne. Bei fast jeder sich bietenden Möglichkeit bekomme ich einen elektrischen Schlag, sei es an der Türklinke, dem Wasserhahn oder beim Händeschütteln. Gut, Letzteres passiert in jüngster Zeit nicht, man schüttelt zu Corona-Zeiten ja keine Hände mehr. Wie genau ich mich auflade, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hebe ich meine Füße beim Gehen schon an, ich schlurfe nicht über den Teppich. Angeblich kann das aber trotzdem an den Gummisohlen liegen.

Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, Türklinken oder Wasserhähne mehr oder weniger automatisch zuerst mit dem Handgelenk zu berühren, dann ist der Schlag nicht so unangenehm. Schön wäre es, wenn meine „Fähigkeit“ wenigstens einen Nutzen hätte. Aber so ein elektrischer Schlag reicht zum Beispiel einfach nicht, um ein Auto zu starten. Und wenn man davon spricht, „seine Akkus aufzuladen“, ist das sicher auch anders gemeint.

Von Dennis Nobbe