Peine

Manchmal kann ich nicht gut schlafen. Meistens ist das der Fall, wenn ich besonders viel zu tun habe und Angst habe, an etwas Wichtiges nicht zu denken. Dann liege ich lange wach im Bett und grübele darüber nach, wie ich mich am besten organisiere, um alles zu schaffen. Neulich war es wieder so weit: Gefühlt stundenlang habe ich mich hin und her gewälzt, der Schlaf wollte sich einfach nicht einstellen.

Ich bin sofort aus dem Bett gesprungen

Auf einmal fiel mir siedendheiß ein unverzeihliches Versäumnis ein: Ich habe vergessen, den Hund zu füttern. Das arme Tier! Sofort sprang ich aus dem Bett. In der Kälte, die mich dann plötzlich umfing, wurde mir klar, dass ich wohl doch eingeschlafen sein muss und geträumt hatte. Woher die schnelle Erleuchtung kam, fragen Sie sich? Ganz einfach: Ich habe gar keinen Hund.

Von Kerstin Wosnitza