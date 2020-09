Peine

Liebe auf den ersten Blick und aller guten Dinge sind drei – das ist ja ganz schön, aber Zweisamkeit ist doch auch ganz nett, so wie zwei Seelen, ein Gedanke. Überhaupt wird die Zwei total unterschätzt – finde ich. Okay, zwei linke Hände sind vielleicht nicht so gut. Aber: Doppelt hält besser, und man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hat jetzt auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne erfahren, der mit dem Landkreis Peine zum ersten Mal zum zweiten Mal den gleichen Schulträger besucht hat, um Förderbescheide aus dem Digitalpakt zu übergeben (siehe Seite 12). Und zur Liebe gehören immer zwei! Apropos – Liebe geht durch den Magen, und eins steht auch zweifelsfrei fest: Eintopf am zweiten Tag zum zweiten Mal aufgewärmt, schmeckt einfach doppelt gut..

Von Jan Tiemann