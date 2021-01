Glatte Straßen: Kreis und Stadt Peine haben bisher 200 Tonnen Salz gestreut

Kreis Peine

Es schneit, es herrschen kalte Temperaturen um die 0 Grad, die Straßen sind glatt: Die Mitarbeiter der Winterdienste des Landkreises und der Stadt Peine sind jetzt im vollen Einsatz, um für höchstmögliche Verkehrssicherheit zu sorgen.

Kreissprecherin Katja Schröder sagt. „Unser Fachdienst Straßen bereitet sich jedes Jahr auf schwierige Verhältnisse und einen harten Winter vor. Wir haben insgesamt rund 600 Tonnen Salz vorrätig. Aufgrund des milden Winters 2019/2020 hatten wir noch rund 300 Tonnen übrig.“ Bislang habe man rund 180 Tonnen Streusalz verbraucht, und es gab 15 Einsätze wegen Glätte oder Reifglätte.

Am Sonntagabend seien sechs Streufahrzeuge auf den Peiner Kreisstraßen unterwegs gewesen. Die Mitarbeiter hätten rund neun Tonnen Salz gestreut. „Natürlich bestellen wir auch in diesem bisher vergleichsweise milden Winter rechtzeitig nach, wenn es erforderlich werden sollte. An Salzlauge sind laufend rund 18 000 Liter vorrätig. Gefahrenpunkte auf den Strecken sind vornehmlich Strecken mit Brücken, da hier die Glätte oft sehr früh einsetzt“, erklärt Schröder.

Der Kreis Peine hat auf seinem Betriebshof nahe der Autobahn genügend Salz gelagert, um die Straßen eisfrei zu halten.

Für den Winterdienst stünden 16 Mitarbeiter und drei Fremdunternehmen zur Verfügung, um die rund 210 Kilometer Straßen und 115 Kilometer Radwege, die auf sechs Streubezirke aufgeteilt sind, zu betreuen. Eine Prioritätenliste gebe es bei uns nicht, da man ausschließlich für die Kreisstraßen zuständig sei „und alle Straßen deshalb der gleichen Kategorie zuzuordnen sind“.

Die Sprecherin gibt Empfehlungen für die Bürger in der kalten Zeit: „Bei Winterwetter sollte vorsichtig gefahren werden. Das Wetter kann tückisch sein, zum Beispiel sind Schneeverwehungen möglich. Deshalb sollte man sich trotz des Winterdienstes nicht blind darauf verlassen, dass die Straßen zu jeder Zeit uneingeschränkt befahrbar sind.“

Stadt hat 400 Tonnen Salz

Und Petra Neumann von der Stadt Peine ergänzt: „Unsere Mitarbeiter haben bislang etwa 20 Tonnen Salz ausgebracht.“ Am 19., 25. und 26. Dezember sowie 1. Januar seien mit einem Großfahrzeug die Brücken, die Ostrandstraße, den Fuhsering und die Vöhrumer Straße abgestreut worden. Auch am 29. Dezember habe man um 5 Uhr morgens begonnen, diese Stellen mit Salzlauge zu sichern. „Da es an diesem Tag aber ab etwa 6.30 Uhr auch auf allen anderen Straßen glatt wurde, haben wir auch die anderen beiden Großfahrzeuge eingesetzt und den Streudienst erst eingestellt, als es nicht mehr glatt war“, so Neumann.

Und ebenso an Silvester am 31. Dezember seien alle drei Großfahrzeuge in den frühen Morgenstunden im Einsatz gewesen. Die Sprecherin weiter: „Doch der Einsatz der Handkolonne und der Kleinfahrzeuge war bisher nicht erforderlich.“

Auch die Stadt Peine könne kurzfristig auf einen Wintereinbruch reagieren: 400 Tonnen Streusalz sowie 150 Tonnen Sand-Salz-Gemisch seien dafür eingelagert. „Es sind fast die kompletten Vorräte aus dem Vorjahr, da die Stadt im letzten Jahr wenig Einsätze aufgrund von Schnee und Eis hatte.“ Für alle Eventualitäten sei man jedoch, wie auch beim Landkreis, vorbereitet.Rund 80 Mitarbeiter leisten in Peine bis zum März Winterdienst-Bereitschaft.

Von Thomas Kröger