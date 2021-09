Glasfaser für Peiner Ortschaften: Online-Infoabend am 5. Oktober

Peine

Die Ortschaften Dungelbeck, Duttenstedt, Essinghausen, Schmedenstedt und Woltorf haben in den kommenden Wochen die Chance auf den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes. Damit sind deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten im Internet als mit der bsiherigen Technik möglich.

Als privatwirtschaftlicher Anbieter treibt die Firma Deutsche Glasfaser den Glasfaser-Ausbau in den Peiner Ortsteilen voran. Dafür ist sie aber auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in diesen Peiner Ortschaften angewiesen. Am Samstag, 2. Oktober, startet die sogenannte Nachfragebündelung.

Bis zum Stichtag am 18. Dezember können die Anwohner in den Ausbaugebieten einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege.

Die Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf auf einem Online-Infoabend am Dienstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr. Den Link zur Teilnahme findet man auf diesen Internetseiten unter „Termine“: www.deutsche-glasfaser.de/peine-ost und www.deutsche-glasfaser.de/peine-sued-ost.

