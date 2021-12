Frost, Glätte und Schnee können Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer mitunter ins Rutschen bringen. Damit das in Peine nicht geschieht, befinden sich die Mitarbeiter von Stadt und Landkreis in Winterdienst-Bereitschaft. Lesen Sie hier, was Anlieger und Hausbesitzer beachten müssen.