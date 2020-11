Gewonnen: Hainwaldschule Vöhrum fährt in den Zoo Hannover

Vöhrum

Die achtjährige Lara-Sophie, die die Vöhrumer Hainwaldschule besucht, hat beim Wettbewerb „Gönnt euch was, wir zahlen das“ des Radiosenders Antenne Niedersachsen 500 Euro für die Klassenkasse gewonnen. Die jungen Teilnehmer mussten angeben, was sie mit dem Preisgeld machen würden – und Lara-Sophies Idee war es, zusammen mit ihrer Klasse in den Zoo nach Hannover zu fahren.

Der Weg dorthin war bereits ein kleines Abenteuer: Ein alter US-amerikanischer Schulbus brachte Lara-Sophie und ihre Mitschüler der Klasse 3a in die Landeshauptstadt. Dort erwartete sie ein Mitarbeiter von Antenne Niedersachsen zum Interview. Auch begleitete er die 22 Schüler noch ein Stück durch den Zoo.

Anzeige

Besuch in der Kanada-Landschaft war der Höhepunkt

Lara-Sophies Lieblingstiere sind Seelöwen – und in der Kanada-Landschaft „ Yukon Bay“ war dann auch der Höhepunkt des „Weltreise“-Ausflugs der Drittklässler. Die Seelöwen-Show begeisterte alle Anwesenden, zumal eine Seelöwin die Schülerin Lara-Sophie auch persönlich in „Seelöwensprache“ begrüßte. Nachdem sie alle Tiere bestaunt hatten, tobten sich die Kinder noch ausgiebig auf dem Spielplatz des Zoos aus.

Von der Redaktion