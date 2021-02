Gewaltverbrechen: 83-Jährige in Peine zu Tode geprügelt

Peine

Schreckliches Gewaltverbrechen in der Peiner Innenstadt: Vermutlich zwei Täter klingelten am Dienstagnachmittag an der Haustür eines Ehepaares und schlugen unvermittelt brutal auf die beiden Senioren ein. Die Tat ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Bodenstedtstraße. Die Verdächtigen sind auf der Flucht, wie Polizei-Sprecher Matthias Pintak mitteilt.

Ehemann öffnet die Tür und die Täter prügeln auf ihn ein

Als der 87-jährige Ehemann die Tür öffnete, sollen die Täter sofort auf ihn eingeprügelt und ihn schwer verletzt haben. Danach schlugen die Täter brutal auf seine 83-jährige Ehefrau ein, die so schwer verletzt wurde, dass sie an den Folgen starb.

Täter sind auf der Flucht – die Polizei bittet dringend um Hinweise

Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Bodenstedtstraße in der Nähe des Pulverturmwalls. Über das Aussehen der Täter ist bislang nichts bekannt, sie konnten vom Tatort fliehen. Die Polizei bittet dringend um Hinweise unter Telefon (05341) 18970.

„Verdächtig sind Personen, die sich vor der Tat wartend in der Umgebung aufgehalten haben oder sich nach dem Tatzeitpunkt vom Ort schnell entfernt haben und weggelaufen sind“, so der Polizei-Sprecher.

Spurensuche ist im Einsatz

Die Polizei hat am Tatort Spezialisten der Spurensuche eingesetzt, um nach Beweisen zu suchen, die Aufschlüsse auf die Täter und den Tathergang machen können. “Ob ein Tatwerkzeug benutzt wurde, können wir derzeit noch nicht sagen“, so der Polizei-Sprecher.

Weiterhin führen Beamte der Polizei Peine, der Tatortgruppe aus Salzgitter und des Zentralen Kriminaldienstes Befragungen und Ermittlungen durch und sichern Spuren und Beweise. Die Polizei ermittelt, ob aus der Wohnung Gegenstände entwendet wurden. Der Bereich um die Bodenstedtstraße wurde vom Pulverturmwall bis zur Fußgängerzone weiträumig abgesperrt.

Die Bodenstedtstraße wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Quelle: Ralf Büchler

Von Nina Schacht