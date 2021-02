Gesunken: Peines Corona-Inzidenz kratzt an der 100er-Marke

Kreis Peine

Nur in sechs Landkreisen in Niedersachsen leuchtet die Corona-Warnampel noch dunkelrot. Peine könnte bald nicht mehr dazugehören. Das Landesgesundheitsamt meldete am Samstag einen deutlichen Rückgang bei der Corona-Inzidenz. Nachdem sie am Freitag noch auf 110,5 angestiegen warten verfehlte sie am Samstag nur knapp den Sprung unter die 100er-Marke. Sie fiel auf 100,1.

Sechsthöchster Wert in Niedersachsen

Damit hat der Landkreis Peine allerdings immer noch das sechshöchste Infektionsgeschehen in Niedersachsen. 135 Bürger steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus an. Kritischer ist die Situation nur in der Region Hannover (105,3), Nienburg (125,2), Uelzen (134,2), Vechta (191,9) und im Landkreis Wesermarsch (231,4). Über den Topwert im Land darf sich Rotenburg/Wümme freuen (20,8).

Die meisten Neuinfektionen in der Region

Im ehemaligen Bezirk Braunschweig hatte der Landkreis Peine am Freitag allerdings wieder die meisten Neuinfektionen zu verzeichnen – gleich 26 waren es. Das toppten auch große Städte wie Braunschweig (+23), Salzgitter (+13) oder Wolfsburg (+9) nicht.

Zum Vergleich: In fast allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen ist die Corona-Warnampel inzwischen auf Gelb oder zumindest Orange umgesprungen. Die Inzidenz sankt im Landesschnitt auf 66,1. Seit Pandemiebeginn haben sich 152 918 Niedersachsen mit dem Virus infiziert, das ist ein Plus von 912 im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Corona-Todesopfer stieg im Land auf 3823 (+36). Als genesen gelten 136 135 Niedersachsen (+1135).

Von Christian Meyer