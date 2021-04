Peine

Das Niedersächsische Gesundheitsministerium beurteilt den Start der Impftermin-Vergabe für über 60-Jährige mit Astrazeneca als gelungen und weist Kritik zurück. „Seit 9.30 Uhr läuft die Terminbuchung reibungslos“, teilte Sprecherin Anne Hage mit. Zuvor seien Umstellungen sowie Aktualisierungen notwendig gewesen. „Wir bitten um Nachsicht, dass die Formulierungen auf dem Portal nicht den Kern getroffen haben“, kommentiert sie die Infofenster für die über 80-Jährigen, die den Impfwilligen aus der Impfgruppe 3 fälschlicherweise angezeigt wurden. „Die Bürger sollten sich davon nicht irritieren lassen und es weiter probieren.“

Vier Millionen Zugriffe auf Impfportal

Zwischen 7.45 und 10 Uhr habe es am Montag vier Millionen Zugriffe auf das Impfportal gegeben und dieses habe dem Ansturm standgehalten. Auch die Hotline sei seit der vergangenen Woche stark frequentiert. „Die Wartezeiten sind länger, wir haben die Hotline aber stetig verstärkt“, so die Sprecherin. Inzwischen arbeiteten dort mehr als 700 Mitarbeiter, im Mai sollen es bis zu 900 Mitarbeiter sein. Allein am Montag seien bis 10.30 Uhr mehr als 14000 Anrufe angenommen worden, Anrufsversuche gab es noch weit mehr: Bis 10 Uhr waren es mehr als 100000. „Wir raten deshalb dazu, bei einer Anmeldung oder einer Terminstornierung das Portal zu nutzen“, so Hage abschließend.

Von Mirja Polreich