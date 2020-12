Gesundheitsministerin besucht Peiner Corona-Impfzentrum

Kreis Peine

Der Landkreis Peine bereitet sich auf die Corona-Impfungen vor: „Das Impfzentrum ist schon sehr weit, was die Infrastruktur angeht – wir stehen im Grunde bereit“, sagte Landrat Franz Einhaus am Donnerstag beim Besuch der niedersächsischen Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann (beide SPD) in Peine. Sie verschaffte sich einen eigenen Eindruck von dem Corona-Impfzentrum im Unternehmenspark II an der Woltorfer Straße. Dort hat die Stadt zwei rund 500 Quadratmeter große Hallen zur Verfügung gestellt.

50 Impfzentren in Niedersachsen

„Es hat sich für mich bewiesen, dass die Kommunen das wirklich klasse machen“, sagte Reimann. „Sie wissen genau, wie es geht.“ Das Land habe nur einen gewissen Anforderungsrahmen gestellt – gute Erreichbarkeit für die Menschen und gute Internetanbindung für die Terminvergabe. 50 Impfzentren sind in Niedersachsen in kürzester Zeit aufgebaut worden, jedes soll für 150 000 Menschen zuständig sein. „Alle sind am Start“, freute sich die Ministerin. In Peine fiel ihr auf: „Hier ist das Impfbesteck schon da. Alle reden vom Impfstoff, aber man kann ihn ja auch nicht einfach versprühen.“

Impf-Hotline des Landes Die Bürger im Land Niedersachsen haben die Möglichkeit, ihre Fragen rund um die Covid-19-Impfung mit einem Anruf bei einer neu eingerichteten Hotline unter der Rufnummer (08 00) 9 98 86 65 zu klären. Sobald feststeht, ab wann der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, können über die Hotline auch Impf-Termine vereinbart werden. Die Hotline ist von montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erreichbar. An Feiertagen ist die Hotline geschlossen, steht jedoch an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

Reimann hofft, das ab dem 27. Dezember mit den Impfungen begonnen werden kann. Allerdings zu Anfang niedersachsenweit mit geringen Dosen, die für etwa 20 000 Menschen reichen. In einem ersten Schritte sollen daher ältere und besonders schutzbedürftige Menschen in Pflegeheimen geimpft werden. „Dazu wird es auch mobile Impfteams vor Ort geben.“

„Wir stehen vor einer riesigen logistischen Herausforderung“, betonte Landrat Einhaus. Es sei von Vorteil, wenn es zu Beginn nicht gleich den riesigen Ansturm auf das Impfzentrum geben werde. „In der Anfangsphase müssen wir Erfahrungswerte sammeln.“ Termine und das Zusammenspiel von Mitarbeitern und Ärzten müssten koordiniert werden. Es gelte, flexible Dienstpläne zu erarbeiten, die auch greifen, „wenn wir richtig hochfahren müssen“. Im Peiner Zentrum wird es drei Impfstraßen mit vier Impfstationen geben, die jeweils von einem Arzt und seinem Team betreut werden. Grob geschätzt können bis zu 500 Personen pro Tag geimpft werden. Einhaus rechnet mit Kosten von etwa zwei Millionen Euro für das erste halbe Jahr.

„Es wird nicht immer reibungslos laufen, aber wir haben eine Perspektive“

„Die Europäische Union habe sich bei den Impfstoffen Kontingente gesichert, und das ist von Vorteil“, sagte Reimann. So könne der Impfstoff auch in Deutschland gleichmäßig verteilt werden, der Anteil von Niedersachsen liege hier bei etwa zehn Prozent. „Es wird nicht immer reibungslos laufen, aber wir haben eine Perspektive“, erklärte die Ministerin. Es werde mehr Impfstoffe geben, die zugelassen werden und die nicht so empfindlich sind, was Kälte und Lagerung angeht. Sie rechne im ersten Quartal des kommenden Jahres mit einem Impfstoff, der auch im Kühlschrank gelagert werden könne. „Und dann sind die Arztpraxen und Hausärzte mit im Boot, die eine extrem hohe Impfleistung zusätzlich bringen.“

Von Jan Tiemann