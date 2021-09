Gesundheitsministerin Behrens in Peine: „Das Corona-Virus wird bleiben“

Peine

Niedersachsens Ministerin für Soziales,Gesundheit und Gleichstellung, Daniela Behrens (SPD) hat am Donnerstag Peine besucht. Im PAZ-Interview spricht sie über die aktuelle Corona-Situation und die nächsten Schritte bei der Impfung.

Frau Behrens, die Corona-Pandemie bewegt weiter die Menschen. Sind Sie für die 2G- oder 3G-Regel in der Gastronomie?

Ich bin in der derzeitigen Infektionslage dafür, dass die Betreiberinnen und Betreiber, dass die Gastronominnen und Gastronomen selbst entscheiden können, ob sie den Zugang zu ihren Angeboten auf Geimpfte und Genese beschränken möchten. So haben wir das in der neuen Verordnung, die am Mittwoch in Kraft getreten ist, auch geregelt. Wenn die Infektionszahlen und vor allem die Zahl der schweren Covid-Verläufe in unseren Krankenhäusern jedoch stark ansteigen sollten, müssen wir 2G in den besonders risikoreichen Bereichen verpflichtend einführen, um die Personen zu schützen, die nicht geimpft sind.

Mit welchen Sanktionen müssen Ungeimpfte in Niedersachsen rechnen?

Die Frage finde ich in ihrer Grundausrichtung schon falsch: Es geht doch bei unseren Maßnahmen nicht darum, ungeimpfte Menschen zu sanktionieren oder zu bestrafen! Wir wissen aber sehr genau, dass Personen, die nicht geimpft sind, den absoluten Großteil der Corona-Patientinnen und -Patienten auf unseren Intensivstationen ausmachen, rund 90 Prozent. Mit der Impfung schützt man sich vor dieser schweren Atemwegserkrankung. Wir wollen verhindern, dass sich einerseits Menschen, die nicht geimpft sind, infizieren und andererseits, dass die Zahl der schweren Krankheitsverläufe ein Ausmaß annimmt, das unser Gesundheitssystem überfordert.

Was halten Sie von einer direkten Impfpflicht?

Davon halte ich nicht viel. Wir müssen uns klar machen, was das am Ende bedeutet: Wollen wir Personen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, mit Gefängnisstrafen drohen? Mit Bußgeld? Ich halte das rechtlich und moralisch für ausgesprochen fragwürdig und ich glaube auch nicht, dass wir die Impfquote damit deutlich erhöhen.

Was sagen Sie zur Lockerung der Maskenpflicht in Grundschulen?

Ich halte das für vertretbar und auch für geboten. Gerade die jüngsten Schülerinnen und Schüler, für die Schule ja noch eine recht neue Erfahrung ist, leiden doch sehr unter der Maskenpflicht im Unterricht. Deshalb haben wir die jetzt zunächst für die Jahrgangsstufen eins und zwei abgeschafft. Wir müssen generell immer wieder austarieren, wie wir den Infektionsschutz und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen vernünftig miteinander in Einklang bringen können. Ich bin mir da mit dem Kultusminister sehr einig, dass man sich das immer wieder ganz genau anschauen und gegebenenfalls auch nachsteuern muss.

Die Inzidenz sinkt wieder leicht im Kreis Peine, trotzdem drohte zeitweise wegen der hohen Werte die Warnstufe 1. Was muss getan werden?

Die Warnstufe 1 stellt die 3G-Regeln in den Mittelpunkt. Der Zugang zu vielen Dingen ist dann also nur noch geimpft, genesen oder getestet möglich. Daher rufe ich alle, die es im Landkreis Peine bis heute noch nicht geschafft haben, einmal mehr zur Impfung auf. Mit einer Impfung schützen Sie Ihre Gesundheit und müssen in den nächsten Wochen und Monaten so gut wie gar keine Einschränkungen in Ihrem Alltag befürchten, ganz unabhängig von der geltenden Warnstufe. Das gilt auch für Genesene. Alle anderen haben dann nur noch mit einem aktuellen negativen Test Zugang zu bestimmten Lebensbereichen, und ab dem 11. Oktober werden diese Tests auch kostenpflichtig sein.

Die ständigen Verordnungen verwirren viele Peiner. Bitte erklären Sie: Wann tritt welche Warnstufe in Kraft?

Die Warnstufen hängen von drei Faktoren ab: Zum einen vom Infektionsgeschehen vor Ort. Die Sieben-Tage-Inzidenz begleitet uns ja mittlerweile seit Monaten und ist den meisten geläufig. Die anderen beiden Indikatoren beziehen sich auf unser Gesundheitssystem und ganz konkret auf die Auslastung unserer niedersächsischen Krankenhäuser. Wenn zu viele Patientinnen und Patienten innerhalb von sieben Tagen mit einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus kommen und zu viele auf den Intensivstationen behandelt werden müssen oder die Zahl der Neuinfektionen vor Ort zu hoch ist, sind das Gründe für einen Wechsel in die nächste Warnstufe. Dann müssen strengere Maßnahmen in Kraft treten. Aber noch einmal: Für Geimpfte und Genesene ändert sich in allen drei Warnstufen sehr wenig, man muss im Alltag nur häufiger seinen Impfpass, seinen Genesenen-Nachweis oder seine App vorzeigen.

Wie lange wird es die Corona-Verordnungen noch geben?

Ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten feststellen, dass sich genug Menschen impfen lassen, sodass unser Gesundheitssystem auch im Herbst und Winter nicht überfordert wird. Wenn das so ist, können wir aus meiner Sicht spätestens im Frühjahr 2022 auf die Verordnungen verzichten und zur Normalität zurückkehren.

Wird man irgendwann von einem Ende der Pandemie sprechen können, und müssen wir mit dem Corona-Virus leben?

Das Corona-Virus wird bleiben und wir werden damit leben müssen, da sind sich alle Expertinnen und Experten einig. Viele sind sich genauso einig, dass es im Grunde nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder man lässt sich impfen, oder man erkrankt früher oder später an Corona – mit all den damit verbundenen Risiken.

Von Thomas Kröger