Gestoppte Abschiebung in Peine: Heftige Kritik am Innenministerium

Massive Kritik gibt es vom Flüchtlingsrat am niedersächsischen Innenministerium. Es geht um die in letzter Minute gestoppte Abschiebung einer schwer kranken 44-jährigen Peinerin nach Russland. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hatte wie bereits berichtet dem Innenministerium und dem Landkreis Peine die Abschiebung der schwerkranken Frau Z. nach Russland in letzter Minute verboten.

Die Betroffene lebt seit 20 Jahren in Peine und leidet an vielfachen und körperlichen Krankheiten, die ihr laut Flüchtlingsrat per Attest bestätigt worden seien. Das Innenministerium erklärte dazu, dass die Ausländerbehörde keine Möglichkeit hatte, die Atteste vorab zu prüfen, da die Betroffene und ihre Unterstützer es unterlassen hätten, die Atteste der Ausländerbehörde unverzüglich vorzulegen. Der Flüchtlingsrat widerspricht dieser Darstellung entschieden.

„Fehlverhalten und Fehlentscheidungen“

Muzaffer Öztürkyilmaz, Referent beim Flüchtlingsrat Niedersachsen, betont: „Es ist unfassbar, dass das Innenministerium und der Landkreis Peine die Verantwortung für ihr Fehlverhalten und ihre Fehlentscheidung auf Frau Z. und den Flüchtlingsrat abwälzen wollen. Nachdem wir erfahren haben, dass Frau Z. schwer erkrankt und reiseunfähig ist, haben wir das Innenministerium unverzüglich darüber informiert. Doch anstatt sich auch nur im Ansatz mit dem Gesundheitszustand von Frau Z. zu befassen, haben die Behörden lieber alles daran gesetzt, die Abschiebung durchzuführen.“

Dies sei insbesondere auch deshalb unangemessen gewesen, weil Frau Z. sich in Abschiebungshaft befand, weshalb sie sich weder von anderen Ärztinnen untersuchen lassen, noch die Atteste selbst vorlegen konnte – „wie sowohl das Innenministerium als auch die Ausländerbehörde wissen“.

Ministerium nimmt Stellung

Svenja Mischel vom niedersächsischen Innenministerium nimmt dazu Stellung: „Das Attest wurde uns bereits am Donnerstag, 23. September, durch die Ausländerbehörde übermittelt. Am Montag, 27. September, erfolgte dann zusätzlich die Übersendung des Schreibens durch den Flüchtlingsrat an uns. Da dieses Attest allerdings nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprach und damit nicht geeignet war, die Reiseunfähigkeit der Frau Z. nachzuweisen, ist dieses durch die zuständige Ausländerbehörde nicht berücksichtigt worden.“

Ebenfalls am 27. September habe der Flüchtlingsrat gegen 16 Uhr dem Innenministerium eine weitere ärztliche Bescheinigung per Mail vorgelegt, die bei der zuständigen Ausländerbehörde jedoch erst nach Dienstschluss eingereicht worden sei. Aufgrund der verspäteten Vorlage bei der Ausländerbehörde habe eine Überprüfung des Attests am 27. September nicht mehr erfolgen können. „Von uns wurde der Flüchtlingsrat allerdings darauf hingewiesen, dass eine Überprüfung der Abschiebung durch das Verwaltungsgericht erfolgen könne. Hiervon hat die Betroffene auch Gebrauch gemacht, was schließlich zum Abbruch der Abschiebung führte“, so Mischel.

Das Innenministerium prüft derzeit den Fall und will die Entscheidungsgründe des Verwaltungsgerichts auswerten. Die betroffene Frau Z. aus Peine wird mindestens bis zum 10. November geduldet.

