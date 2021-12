Landgericht Hildesheim: Der Peiner Angeklagte wird von Justiz-Mitarbeitern in den Gerichtssaal geführt. Am zweiten Prozesstag räumte der 34-Jährige ein, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben. Als Triebfeder gab er seinen eigenen Kokain-Konsum an. Quelle: Christian Meyer