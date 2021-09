Gespräche laufen: Verleiher will E-Scooter-Flotte in Peine stationieren

Peine

Sie sind wendig, klein, bis zu 20 Stundenkilometer schnell und können auf kurzen Strecken eine gute Alternative zum Auto sein: Elektroroller. In Großstädten prägen sie bereits das Stadtbild, jetzt hat der E-Scooter-Verleiher Bolt auch ein Auge auf Peine geworfen und will in der Fuhsestadt gerne eine Roller-Flotte stationieren. Die Stadt Peine kündigt in einer Ratsvorlage an, dass sie mit der Firma eine schriftliche Vereinbarung treffen will, die einen ordentlichen Ablauf des Angebots regelt.

In der ähnlich großen Stadt Gifhorn bietet Bolt 100 Roller an

„Bolt plant in der Tat den Start in Peine für Anfang Oktober“, bestätigte David Gölnitz von der Hamburger PR-Agentur Faktor 3, die die Medien-Kommunikation für das estnische Mobilitätsunternehmen in Deutschland übernimmt. Er bat um Verständnis dafür, dass sich das Unternehmen aber vor einer Einigung mit einer Stadt nicht detailliert zum Angebot äußern werde. Doch ein Blick in die Nachbarschaft dürfte aufschlussreich darüber sein, was Peine erwarten darf. In der ähnlich großen Stadt Gifhorn ist Bolt im Juli mit 100 E-Scootern gestartet, die Stadt Laatzen einigte sich mit dem Verleiher darauf, dass er maximal 200 seiner E-Roller im Stadtgebiet aufstellen darf, in Wolfsburg werden 300 Bolt-Roller angeboten.

Wer die Elektroroller nutzen will, muss vorher den QR-Code mit dem Handy einlesen, erst dann werden die Gefährte freigeschaltet. Quelle: Bolt

Das Besondere: Die mintgrünen Tretroller mit Elektroantrieb können nicht nur starr an einem bestimmten Ort gemietet werden, sondern dürfen in einem fest definierten Gebiet abgestellt werden. Das verspricht Flexibilität, für Wege in der Freizeit, zur nächsten Bushaltestelle oder aber auch zur Arbeit. Wer zum Beispiel mit dem Zug nach Peine pendelt, könnte die restlichen anderthalb Kilometer seines Arbeitswegs etwa vom Bahnhof bis zur Landkreis-Verwaltung mit dem E-Scooter zurücklegen. In Wolfsburg und Gifhorn kostet die Nutzer eine Minute Fahrtzeit 5 Cent. In Hannover lockte Bolt zum Start im Juli sogar mit einem Preis von 1 Cent pro Minute.

Nutzer müssen mindestens 14 Jahre alt sein

Wer mit einem Bolt-E-Scooter schnell von A nach B rollen will, der muss sich die Bolt-App-Anwendung auf sein Handy laden. Mit ihr lässt sich der QR-Code am Roller scannen und der Scooter wird entsperrt. Bezahlt wird ebenfalls via Anwendung auf dem Handy. Doch wer sich einen Elektroroller leiht, muss auch wichtige Regeln beachten. Durch die Fußgängerzone brausen dürfen Nutzer mit den Gefährten nicht, sie sind nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt, „nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden“, erläutert der ADAC. Unter 14-Jährige dürfen gar nicht mit den Elektrorollern fahren, auch Fahrten zu zweit sind verboten. Wer sich daran nicht hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 70 Euro.

In Wolfsburg stehen zahlreiche Miet-E-Scooter am Bahnhof. Das könnte sich für Pendler auch in Peine anbieten. Quelle: Roland Hermstein

Peiner Polizei verweist auf die Regeln

Klappt es mit einem E-Scooter-Verleih, geht die Peiner Polizei unvoreingenommen an die neuen rollenden Verkehrsteilnehmer heran. „Elektro-Roller-Fahrer stehen bei uns nicht per se auf einer roten Liste“, merkte Polizeisprecher Malte Jansen an, betonte aber zugleich: „Auch wenn E-Scooter vielleicht Spaß-Charakter haben, grundsätzlich sind die Verkehrsteilnehmer auch der Straßenverkehrsordnung unterworfen.“ Ein Hinweis ist ihm dabei explizit wichtig: „Für Elektroroller-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer.“ Schon wer mit 0,5 Promille auffällig wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die teuer werden und für die sogar der Führerschein eingezogen werden kann. Bisher habe die Peiner Polizei bei Elektro-Roller-Fahrern keine Unfall-Häufung feststellen können.

Verleiher Bolt empfiehlt trotzdem auch das Tragen eines Helmes und appelliert daran, die Verkehrsregeln zu respektieren und verantwortungsbewusst zu parken. Denn „wildes Abstellen“ und das teilweise Blockieren von Bürgersteigen durch E-Scooter sorgt in vielen Städten immer wieder für Unmut. Auch um das zu verhindern, beabsichtigt die Stadt Peine mit einem gemeinsamen Vertrag, „Spielregeln“ zu vereinbaren. „Gleichzeitig sollen die Konsequenzen bei möglichen Verstößen festgeschrieben werden“, heißt es in der Informationsvorlage für die Ratsmitglieder. Die Stadt weist darin aber auch explizit darauf hin, dass Verleih-Firmen aufgrund fehlender Rechtssprechungen in Niedersachsen auch ohne Absprache ihre Roller anbieten könnten.

Um „Wildparken“ zu verhindern, hat sich Bolt übrigens einen technischen Kniff ausgedacht. Der Nutzer muss am Ende seiner Fahrt ein Foto vom „Parkplatz“ mit seinem abgestellten Roller hochladen. Erkennt die App zum Beispiel, dass der Roller unerlaubt in einer Parkanlage abgestellt werden soll, lehnt die Anwendung das Parken technisch ab.

Von Christian Meyer