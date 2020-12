Geschmückte Statuen in Peine weisen auf die „Orange Days“ hin

Peine

Die weltweite Kampagne „Orange Days“, die als Protest gegen Gewalt an Frauen und für Solidarität mit den Opfern steht, läuft bis zum 10. Dezember. Zu diesem Thema wollte der Serviceclub Soroptimist Peine eigentlich einen Infostand vor der St.-Jakobi-Kirche aufbauen und mit mehr als 100 Kerzen an die Frauen erinnern, die im vergangenen Jahr vom Partner oder Ex-Partner ermordet wurden. Wegen der Corona-Situation fällt diese Aktion aus – doch es soll am Samstag, 5. Dezember, eine Alternative geben.

„Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verzichten wir auf die ursprünglich geplante Aktion. Wir möchten gerne unseren Beitrag dazu leisten, dass das Virus sich nicht noch weiter ausbreitet. Ein Infostand wäre in dieser Zeit ein falsches Signal“, erklärt Club-Präsidentin Claudia Natusch-Pleger.

Doch etwas Aufmerksamkeit für das Thema möchte der Club trotzdem erregen. So sollen am Samstag verschiedene Statuen in der Stadt mit orangefarbenen Schals und Infokarten versehen werden. So könnten alle, die Interesse haben, sich kontaktlos über die „Orange Days“ informieren. „Wer mag, kann auch gerne ein Foto von sich mit Statue machen und dies auf der Facebook-Seite des Clubs Soroptimist Peine posten“, so Natusch-Pleger.

Soroptimist International (SI) ist weltweit eine der größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. SI engagiert sich im lokalen, nationalen und internationalen Umfeld für die Menschenrechte, Bildung für Mädchen und Frauen, Frieden, internationale Verständigung sowie verantwortliches Handeln und beteiligt sich aktiv an den Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Die Organisation hat weltweit rund 75 000 Mitglieder in 122 Ländern. Soroptimist International Deutschland (SID) hat derzeit mehr als 6700 Mitglieder in 223 Clubs. Weitere Informationen unter www.soroptimist.de im Internet.

