Stederdorf/Braunschweig

Das Burger-King-Schnellrestaurant in Stederdorf ist geschlossen – und das wird es aller Voraussicht nach auch bleiben. Doch wie geht es weiter mit der Belegschaft? Allen Mitarbeitern, auch dem bisherigen Manager Khelef Suleyman, wurde seitens des Franchise-Nehmers Schloss Burger gekündigt. Um eine mögliche gütliche Einigung mit Hinblick auf Weiterbeschäftigung zu finden, trafen sich Belegschaft und Betreiber am Montag zur Güteverhandlung am Arbeitsgericht in Braunschweig.

Die Lizenz für den Standort sei ausgelaufen, erklärten die Vertreter von Schloss Burger – daher könne bei Burger King in Stederdorf auch niemand mehr beschäftigt werden. Dennoch hätten die Mitarbeiter laut Arbeitsvertrag ein Recht auf Weiterbeschäftigung, machte der von Suleyman beauftragte Rechtsanwalt deutlich. Grundsätzlich sei eine solche auch möglich, hieß es seitens des Franchise-Nehmers. Doch die nächstgelegenen Standorte dafür seien weiter als 100 Kilometer weg, etwa Lohne, Lengerich und Diepholz. Zwar betreibe Schloss Burger auch Schnellrestaurants in Hannover und Garbsen, doch hier würden die Lizenzen zum kommenden Jahreswechsel ebenfalls auslaufen.

Anzeige

Rechtsanwalt: „Außerordentliche Kündigung ist rechtswidrig“

Suleyman wurde sogar eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen: „Da gab es einige Vorfälle“, hielt es einer der beiden Vertreter von Schloss Burger vage. In einer Sache aber drückte er sich klar aus: „Nachdem der Belegschaft die Kündigungen ausgesprochen worden waren, meldeten sich alle Mitarbeiter in Stederdorf krank.“ Man habe also Personal von anderen Standorten eingesetzt, um den Betrieb am Laufen zu halten. Daraufhin soll Suleyman den eingesprungenen Mitarbeitern gedroht, und sie aufgefordert haben, das Schnellrestaurant zu verlassen. Ob dies tatsächlich passiert ist, sei nicht nachgewiesen, betonte der Rechtsanwalt – daher sei die außerordentliche Kündigung rechtswidrig.

Belegschaft kann weiterarbeiten – aber mehr als 100 Kilometer entfernt

Letztendlich zeigten alle Stederdorfer Mitarbeiter – Suleyman eingeschlossen – die eindeutige Bereitschaft, auch in einer weiter entfernt gelegenen Filiale weiterzuarbeiten. Der Vorschlag von Schloss Burger lautet, die ganze Belegschaft bis zum Jahresende in einem der Burger-King-Restaurants in Garbsen oder Hannover zu beschäftigen, danach sollen Wechsel nach Lohne, Lengerich oder Diepholz erfolgen. Auch Suleyman dürfe weiterhin beschäftigt bleiben, sofern er möchte – jedoch nicht als Manager.

Khelef Suleyman (4. v.l.) mit seiner Belegschaft vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig. Quelle: Dennis Nobbe

„Ich schlage vor, dass wir diesen Ansatz aufnehmen“, sagte der Rechtsanwalt. Dem schlossen sich Suleyman und die gesamte Belegschaft an. Sie haben nun bis zum 27. November Zeit, mit Schloss Burger eine gütliche Einigung zu finden. Sollte dies nicht passieren, ginge der Rechtsstreit am Arbeitsgericht weiter. Nicht infrage komme das Abfindungsangebot im Falle einer Kündigung, machte der Rechtsanwalt klar: Hier bietet Schloss Burger jedem Mitarbeiter zehn Prozent eines Monatsgehalts. Als Grund für die kleine Summe nennt der Franchise-Nehmer die schwierige Lage während der Corona-Krise. Dennoch sei dies für eine Abfindung viel zu wenig, so der Rechtsanwalt.

Franchise-Nehmer habe sich für die Schließung entschieden

Eine Zukunft für das Stederdorfer Burger-King-Restaurant gibt es zumindest vorerst nicht: In den vergangenen Monaten hätten intensive Verhandlungen zwischen Schloss Burger als Franchise-Nehmer und Burger King als Franchise-Geber stattgefunden, teilte ein Sprecher von Burger King mit. Das Unternehmen habe sich lange dafür engagiert, das Schnellrestaurant an der Heinrich-Hertz-Straße offen zu halten, doch der Franchise-Nehmer habe sich für die Schließung entschieden. Was mit dem nun nicht mehr genutzten Gebäude passiert, liege in den Händen von Schloss Burger.

Von Dennis Nobbe