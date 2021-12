Geschenke-Umtausch: Große Nachfrage in Peiner Innenstadt bleibt aus

Kreis Peine

Nach Weihnachten ist vor dem Umtausch: Die Geschenke sind ausgepackt, aber Gutscheine und Geldgeschenke müssen umgesetzt und vielleicht auch das ein oder andere missglückte Präsent zurückgegeben werden. Die PAZ sprach mit Peiner Einzelhändlern über das Post-Weihnachtsshopping und verrät, was es beim Umtausch zu beachten gibt.

Großer Andrang herrschte am Montag im Modegeschäft Schridde am Markt. Kein Wunder bei einem Preisnachlass von 50 Prozent. „Es sind viele Gutscheine zu Weihnachten verkauft worden“, schildert Inhaberin Dunja Wittenberg. „Die werden nun nach Weihnachten eingelöst.“

Vielfach wurden Spielzeug-Gutscheine eingelöst

Auch im Spielzeuggeschäft Eulis an der Breiten Straße brummte der Laden. „Die Woche nach Weihnachten ist traditionell die Umtausch- und Gutschein-Woche“, sagt Geschäftsführer Lars Kückelhahn. Gutscheine seien in diesem Jahr besonders viel verkauft worden, mehr als sonst. „Viele Großeltern und Verwandte verschenken Gutscheine, wenn sie keinen konkreten Wunsch oder Auftrag bekommen haben. Dann können sich die Kinder selbst etwas aussuchen.“ Der Umtausch spiele bei Spielwaren eher eine untergeordnete Rolle. „Denn wenn den Kindern ein Geschenk nicht gefällt, haben sie doch keine Geduld, das Geschenk eingepackt zu lassen, bis es umgetauscht wurde“, schildert Kückelhahn. So werde dann trotzdem damit gespielt, auch wenn es nicht unbedingt das Gewünschte war.

In der Thalia Buchhandlung hielt sich die Kundenfrequenz in Grenzen. „Es relativ ruhig und es gibt keinen großer Run“, berichtet Filialleiter Frank Wehrmann, der das auch auf die Wetterlage mit Eisregen und Glätte zurückführt. „Ich denke, dass die Schenkenden gut ausgesucht haben. Die Pandemie und alle damit verbundenen Einschränkungen haben zu einer Unsicherheit geführt, da kann ich mir schon vorstellen, dass man gezielter eingekauft und auch gezielter Wünsche geäußert hat“, so Wehrmann. Und sollte doch mal ein falsches Buch unter dem Weihnachtsbaum gelegen haben, so tausche man kulanterweise fast alles um.

Verhaltener Kundenandrang auch wegen Eisregens

Auch im Modegeschäft Nensel am Markt gab es kaum Umtauschwünsche. „Da kommt natürlich auch der Eisregen als Sonderfaktor hinzu. Bisher ist es sehr ruhig gewesen“, so Geschäftsführer Michael Betker. Besser beurteilen ließe sich die Umtausch-Frequenz erst gegen Ende der Woche. Generell seien jedoch die Geschenke seiner Meinung nach gezielter eingekauft worden. „Viele Kunden haben sich die Geschenke auch selbst ausgesucht, um es dem Partner einfacher zu machen.“ Der Gutschein-Verkauf habe sich auf Vorjahresniveau bewegt.

Ein Kundenansturm blieb auch beim Modeladen Prinz aus. „Es könnte besser sein“, sagt eine langjährige Mitarbeiterin. „Die Leute sind beim Shoppen verhaltener geworden, umgetauscht wurde noch gar nichts.“

Geschenke wurden zielgerichteter ausgesucht

Melanie Mothes-Rump, Geschäftsführerin des Juweliergeschäfts Westphal und gleichzeitig stellvertretende Vorsitzende der Peiner Kaufmannsgilde, meint: „Es ist nun das zweite Jahr mit Corona im Weihnachtsgeschäft, und wir hatten dieses Jahr eine ganz andere Situation. Die Leute durften kommen und sie sind auch gekommen, daher sind wir zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft.“ Umgetauscht werde bislang nur sehr zurückhaltend, stattdessen eher Geldgeschenke und Gutscheine eingelöst. „Gerade beim Thema Schmuck suchen die Kunden sehr gezielt aus, oft auch als Paare gemeinsam.“ Die klassische Überraschung unter dem Weihnachtsbaum, die gebe es aber nach wie vor.

Umtausch: Käufer sind auf die Kulanz der Händler angewiesen Entgegen der gängigen Meinung müssen laut Verbraucherzentrale Einzelhändler gekaufte Artikel nicht zurücknehmen, wenn sie nicht gefallen. Der Käufer ist hier auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Am besten lässt man sich schon beim Kauf schriftlich zusichern, dass das Geschenk umgetauscht werden kann, ansonsten hat man schlechte Karten. Manche Händler nehmen den Artikel bei Nichtgefallen nur zu bestimmten Bedingungen zurück. Dann werden etwa bestimmte Waren oder benutze und nicht mehr originalverpackte Artikel vom Umtausch ausgeschlossen oder die Rücknahme erfolgt nur gegen das Ausstellen eines Gutscheines statt des Kaufbetrages, so die Verbraucherzentrale. Da das Gesetz die Rücknahme nicht vorschreibt, kann der Verkäufer die Bedingungen festlegen. Anders sieht es aus, wenn die gekaufte Ware defekt ist. Dann hat der Käufer klare Rechte gegenüber dem Verkäufer. Bei Neukäufen besteht zwei Jahre lang die Möglichkeit, Ansprüche beim Händler geltend zu machen. Wer ein im Internet gekauftes Geschenk zurückgeben will, hat laut Verbraucherschützern bessere Chancen. Denn fast jeder im Internet geschlossene Vertrag kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Das gilt auch für Ware, die nicht gefällt. Wichtig ist aber, dass die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist. Auch beim Einlösen von Gutscheinen gibt es eine Frist. Hier ist auf das entsprechende Datum zu achten. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt in der Regel eine Frist von drei Jahren. Diese beginnt am Ende des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. Eine Barauszahlung wird oftmals in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen.

Von Mirja Polreich