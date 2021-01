Peine

Ein neues Hemd, ein Leckerli für den Vierbeiner oder eine kulinarische Spezialität für zu Hause – darauf müssen Peiner auch während Corona nicht verzichten. Denn: Viele Geschäfte dürfen trotz Corona öffnen, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Für die Einzelhändler in Peine ist die Corona-Situation eine Herausforderung. Sie gehen deshalb kreative Wege: Waren können online bestellt und direkt am Geschäft abgeholt werden. Manche Händler bieten auch einen Lieferservice nach Hause an. Ein Überblick.

Schichtwechsel: Inhaber fährt zu Kunden

Jan Philip Colberg, Inhaber des Geschäfts „Schichtwechsel“ am historischen Marktplatz, packt für seine Kunden Tüten zusammen. Darin: Jacken, Pullover oder Sneaker. Montags, donnerstags und freitags können Peiner die Waren direkt bei ihm im Geschäft abholen – oder einen anderen Termin vereinbaren. Wer möchte, bekommt die Kleidung auch direkt nach Hause geliefert. Auf seiner Homepage sei fast das komplette Sortiment zu sehen. Colberg ist dabei der kontaktlose Einkauf wichtig: Wer online bestellt und bezahlt vermeide Kontakt. Den Service bietet er seit dem ersten Lockdown an.

Tedox in Stederdorf : Mit dem Auto zur Warenabholung vor die Filiale fahren

Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und kulturelle Veranstaltungen fallen aus: Viele Menschen sind während der Pandemie zu Hause. Wer in seiner Freizeit zu Hause renovieren möchte, braucht mitunter Malerbedarf und Bodenbeläge. Die Tedox Filiale im Stederdorfer Gewerbegebiet Nord bietet deshalb den Service „Reservieren und Abholen“ an. Für Gewerbetreibende sind die Ladeflächen geöffnet, Privatkunden können Pinsel, Tapeten und Teppiche online aussuchen und für zwei Werktage zu Abholung reservieren. „Kunden können dann mit dem Auto vorfahren und die Ware abholen. Vorab bekommen sie eine Nachricht, wenn der Artikel bereit liegt“, sagt Ute Friedrich, Mitarbeiterin im Tedox-Unternehmen.

Heimwerker und Gartenfreunde wird das freuen: Der Peiner Globus-Baumarkt bietet einen „Click und Collect-Service“ an. „Der Kunde kann über den Globus-Baumarkt-Onlineshop die gewünschte Ware reservieren“, teilt Globus-Sprecherin Diana Doriguzzi mit, die Ware könne drei Stunden nach der Bestellung am Markt abgeholt werden. Vor dem Globus-Markt gibt es eine Beschilderung zum Abholen der Ware.

Männersache: Auch vor dem Schaufenster wird beraten

In der Peiner Innenstadt öffnet das Geschäft „Männersache“ täglich von 10 bis 13 Uhr. Ein Betreten des Geschäfts ist nicht möglich, aber Kleidung kann abgeholt und umgetauscht werden. „Wir möchten den Kontakt zu unseren Kunden halten“, sagt Geschäftsführer Ulrich Ginsburg. Im Umkreis von rund 15 Kilometern werden Sakkos, Jacken und andere Kleidungsstücke auch ausgeliefert. Der Geschäftsführer hat seine Kunden auch schon durch die Schaufensterscheibe auf Abstand beraten. „Unser Kunde suchte einen Anzug für seine Hochzeit“, sagt Ginsburg.

Ehrenamtliche Mitarbeiter sind im „Weltladen“ in Stederdorf im Einsatz – auch während Corona. „Das Geschäft ist geöffnet, wir verkaufen ja auch Lebensmittel“, sagt der ehrenamtliche Helfer Gottfried Kastner. Warteschlangen sieht er vor dem Geschäft nicht, in den Laden dürfen maximal drei Kunden gleichzeitig. Auf der Homepage des Ladens ist ein Teil des Sortiments zu finden. „Wer etwas bestellen möchte, ruft am besten an“, sagt Kastner. Die Mitarbeiter bringen Waren auch zu den Kunden - auch das erledigen sie im Ehrenamt.

Senfmühle in Blumenhagen : Verlängerte Öffnungszeiten

Acht verschiedene Senf-Kreationen, wie beispielsweise die Sorte „Süße Rübe“, verkaufen Swantje Hupel und Henning Treumann in ihrer Senfmühle in Blumenhagen. In ihrer Mühle mahlen sie Senf und Getreide. Während des Lockdowns haben sie ihre Öffnungszeiten sogar erweitert. Denn, „es kommen viele Kunden zu uns“, sagt Hupel, „und wir wollen das während Corona ein bisschen entzerren.“ So können Sicherheitsabstände und maximale Kundenanzahl im Hofladen eingehalten werden. „Manchmal bildet sich auch eine Warteschlange vor der Tür, aber wir haben einen überdachten Anbau“, so Hupel. Für Kunden, die bereits wissen, was sie möchten, bieten Hupel und Treumann auch einen Lieferservice an.

Hundeleckerli, Futter für Katzen oder Einstreu – viele Peiner müssen während der Pandemie ihre Haustiere versorgen. Das Geschäft „ Happy Pet“ in Lengede hat deshalb auch während Corona geöffnet. Im Umkreis von 35 Kilometern beliefert Inhaber Jörg Krause seine Kunden. Denn, er möchte den Kontakt zu seinen Kunden auch während der Pandemie halten. „Der Lieferservice wird vor allem von älteren Kunden genutzt – zu ihnen ist der Inhaber auch schon vor der Pandemie gefahren. In sein Lengeder Geschäft dürfen derzeit maximal drei Kunden gleichzeitig. „Wir desinfizieren regelmäßig“, sagt Krause.

Dekoration für das Aquarium und Fischfutter bekommen Aquaristik-Liebhaber beispielsweise im AquaHobby Fischfutterhandel in Ilsede. Gunnar Krug bittet Abholer um telefonische Voranmeldung. „Wir packen die Bestellung vor und übergeben sie kontaktlos vor dem Lager“, sagt der Inhaber.

Boutique „Storia“ schließt: Inhaberin betreibt Onlinehandel

Auch Claudia Prehl-Sayegh packt für ihre Kunden. Ihre Boutique, das „Storia“ an der Peiner Sankt Jakobi-Kirche, schließt zwar zum 28. Februar. „Kunden können aber anrufen und die Kleidung noch bis Ende Februar bei mir am Laden abholen“, sagt die Inhaberin. Sie informiere über Facebook und Instagram über das Sortiment, die Kleidung gebe es auch nach der Schließung weiter in ihrem Online-Handel zu kaufen. „Wir liefern die Ware auch in einem Umkreis von 15 bis 20 Kilometer aus“, sagt Prehl-Sayegh.

