Gericht schmettert Schmerzensgeld-Klage wegen Corona-Quarantäne ab

Kreis Peine

250 Euro pro Person pro Tag: Schmerzensgeld in dieser Höhe hatte eine junge Peiner Familie versucht vom Landkreis einzuklagen, weil sie sich zu unrecht in Corona-Quarantäne gesteckt fühlte. Doch vorerst vergeblich. Die Zivilkammer des Landgerichts Hildesheim hat die Klage am Freitag abgewiesen, bestätigte Landgericht-Pressesprecher und Richter Steffen Kumme.

Mit infiziertem Arbeitskollegen im Auto unterwegs

Streitfall Corona-Quarantäne: Zum Prozessauftakt im Oktober hatte der Familienvater die Hintergründe der Klage erläutert. Im April war für ihn vom Peiner Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet worden, weil er zusammen mit einem an Corona erkrankten Kollegen in einem Auto zur Arbeit gefahren war.

Der Kläger monierte jedoch, dass die Quarantäne auch nach zwei negativen PCR-Tests nicht aufgehoben worden sei. Der Vorsitzende Richter hielt die damalige Anordnung jedoch bereits in der Verhandlung mit Verweis auf andere Rechtsprechungen für „verhältnismäßig“. Denn: Überwiegend wichtig sei das Schutzgut der Gesundheit und die Verhinderung, andere anzustecken. Im Urteil wurde nun laut Gerichtssprecher Kumme noch einmal bestätigt: Die Quarantäneanordnung sei aufgrund des bestehenden Ansteckungsverdachts nicht zu beanstanden gewesen.

Kreis-Mitarbeiterin will keine Anordnung ausgesprochen haben

Etwas kniffliger war jedoch der Fall von Frau und Kind: Der Familienvater hatte emotional vor Gericht geschildert, wie oft er versucht habe beim Gesundheitsamt anzurufen, um Klarheit darüber zu bekommen, ob auch das damals zehn Monate alte Baby und seine Frau die Wohnung nicht verlassen dürften. Er wertete die Aussagen schließlich ebenfalls als Quarantäne-Pflicht. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Gesundheitsamts erläuterte vor Gericht jedoch, dass Quarantäne-Anordnungen ausschließlich direkt an die betroffenen Personen ausgesprochen werden dürften.

Gericht fehlten die Beweise der Kläger

Nach der Beweisaufnahme kam schließlich auch die Zivilkammer zu dem Ergebnis, dass gegenüber Frau und Kind keine Quarantäneanordnung ausgesprochen worden sei. „Eine anderslautende Äußerung des Landkreises habe nicht bewiesen werden können. Eine Amtspflicht des Landkreises Peine, bei Anordnung der Quarantäne einen Betroffenen ausdrücklich darüber aufzuklären, dass nur er selbst und nicht etwaige Familienmitglieder oder sonstige Mitbewohner von der Anordnung betroffen sind, bestehe nicht“, verwies der Gerichtssprecher auf die Urteilsbegründung.

Zum Prozessauftakt hatte der Vorsitzende Richter in einer vorläufigen Einschätzung noch angemerkt, dass Frau und Kind möglicherweise Schmerzensgeld zustehen könnte. Es sei möglich, dass das Amt trotz Nachfrage nicht hinreichend klar und deutlich kommuniziert habe, dass die beiden nicht in Quarantäne mussten. Es müsse bedacht werden, dass der Bürger nicht vom Fach sei. Doch es kam anders. Die Kläger können das Urteil jedoch noch anfechten.

Von Christian Meyer