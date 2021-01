Geplante FFP2-Maskenpflicht: Bisher kein Engpass im Kreis Peine

Kreis Peine

Vor dem Hintergrund der verschärften Corona-Regeln der Bundesregierung sind auch im Kreis Peine die FFP2-Masken ein viel diskutiertes Thema. Angeboten werden diese unter anderem in Drogerien und Apotheken – so auch in der Arminius-Apotheke in Peine. Lieferengpässe gebe es bislang nicht, sagt der kaufmännische Leiter Matthias Kunze-Düker. „Allerdings muss man abwarten, ob das auch so bleibt.“

Dies sei schwer vorherzusagen, da der Markt wegen der vielen Anbieter sehr unüberschaubar sei, so Kunze-Düker. Zu erkennen ist dies auch an den Preisen für FFP2-Masken: Los geht es bei ungefähr 1,50 Euro pro Stück, doch sind auch fünf Euro und mehr nicht unüblich. Ein relativ hoher Preis, denn es ist zu bedenken, dass jede Maske nicht länger als insgesamt acht Stunden getragen werden sollte und nicht wiederverwendbar ist.

Ältere Menschen und Risikopatienten erhalten Berechtigungsscheine

Personen, die über 60 Jahre alt sind oder als Risikopatienten gelten, können sich in Apotheken gegen eine kleine Zuzahlung und die Vorlage eines Berechtigungsscheins FFP2-Masken abholen, ohne den vollen Preis zahlen zu müssen. Diese Scheine lässt die Bundesregierung an die Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen ausliefern, die wiederum die Coupons an die Versicherungsnehmer weitergeben. Jeder erhält zwei Scheine für jeweils sechs Masken. Ganz kostenlos ist die Sache aber nicht, bei jedem Coupon ist ein Eigenanteil von zwei Euro zu entrichten.

Die Berechtigungsscheine werden nicht gleichzeitig, sondern in Wellen versandt. Die ersten Empfänger sind Personen, die älter als 75 Jahre sind, danach folgen alle ab 70 Jahren und Risikopatienten, schließlich noch alle ab 60 Jahren – hier sprechen die Krankenkassen allerdings von möglichen Verzögerungen. Der erste der beiden Scheine gilt bis Ende Februar, der zweite vom 16. Februar bis 15. April.

Arminius-Apotheke sammelt Spenden beim Masken-Verkauf

Übrigens: Wer sich seine Maske in der Peiner Arminius-Apotheke kauft, kann gleichzeitig lokalen Vereinen etwas Gutes tun. „Wir haben zwei Spendendosen aufgestellt: eine für die Hospizbewegung Peine, eine für den Sportverein Arminia Vöhrum“, erklärt Kunze-Düker. „Beide Vereine unterstützen wir schon seit Jahren.“

Die Hospizbewegung sei allein durch Spenden finanziert, und die blieben zu Corona-Zeiten weitgehend aus, sagt Kunze-Düker. Auch Sportvereine wie Arminia hätten derzeit finanziell zu kämpfen. Daher wurde die Spendensammlung ins Leben gerufen, die die Apothekenleitung zusätzlich mit eigenen Mitteln aufstocken möchte.

Weiterhin erklärt Kunze-Düker: „Es gibt außerdem Menschen, die noch keine 60 Jahre alt oder Risikopatienten sind, sich aber nur schwer die relativ teuren FFP2-Masken leisten können.“ Die Mitarbeiter der Arminius-Apotheke würden daher derzeit Ideen entwickeln, wie zusammen mit Sponsoren auch dieser Bevölkerungsgruppe unter die Arme gegriffen werden kann.

Von Dennis Nobbe