Weit mehr als 2000 Peiner haben bei der PAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ für ihren jeweiligen Favoriten abgestimmt. Nun stehen die Sieger fest. Noch ist das Ergebnis aber ein gut gehütetes Geheimnis. Gelüftet wird es erst bei der Siegerehrung in der St.-Jakobi-Kirche – wegen Corona im kleinen Kreis.

„Gemeinsam helfen“ in Peine: Die Gewinner stehen fest

PAZ-Aktion - „Gemeinsam helfen“ in Peine: Die Gewinner stehen fest

PAZ-Aktion - „Gemeinsam helfen“ in Peine: Die Gewinner stehen fest