Peine

Schon seit 2011 gibt es sie: die PAZ-Initiative „Gemeinsam helfen“, bei der gemeinnützige Projekte im Peiner Land gefördert werden. Seit einigen Jahren ist auch die Volksbank BraWo als Partner mit an Bord. 51 verschiedene Projekte waren diesmal mit dabei, das Bewerberfeld reichte vom Kindergarten über die Diakonie und die Tafel bis zum Sportverein – alle möchten etwas Gutes für die Mitmenschen tun. Mit den Geldern aus der Initiative können diese Projekte jetzt angeschoben werden.

„Dabei gibt es keine Verlierer“, betonte PAZ-Anzeigenleiter und Initiator Carsten Winkler bei der Preisverleihung in der Peiner St.-Jakobi-Kirche. Denn auch wenn die drei Projekte, für die die meisten Menschen aus dem Peiner Land abgestimmt haben, die größten Summen erhielten, ging am Ende doch niemand leer aus: Die Plätze 4 bis 48 erhielten jeweils 444 Euro.

Fast 185 000 Euro in elf Jahren

26 308 Euro waren diesmal insgesamt im „Gemeinsam helfen“-Topf, mit den Jahren ist es immer mehr geworden: Los ging es 2011 mit 12 000 Euro. Fast 185 000 Euro wurden innerhalb von elf Jahren für den guten Zweck verteilt – „eine echte Erfolgsgeschichte“, so Winkler. Bei jedem der Projekte gehe es darum, „das Umfeld für alle besser oder schöner zu machen“, sagte Stefan Honrath, Leiter der Peiner Volksbank-Direktion. „Diese Arbeit macht eine Region ein Stück lebens- und liebenswerter.“

Ein automatischer externer Defibrillator für Harber

Viele der Bewerber hatten schon in den Vorjahren mitgemacht. Mit 14 Prozent der Stimmen landete diesmal jedoch ein Neuling auf dem ersten Platz: Die Freiwillige Feuerwehr Harber erhielt 2500 Euro für ihr Projekt „Mehr Sicherheit für alle“. Mit dem Geld soll ein automatischer externer Defibrillator (AED) angeschafft und in der Hohenhamelner Ortschaft für alle zugänglich angebracht werden. Das Gerät erhöhe in der Ersten Hilfe die Überlebenschancen deutlich, wenn jemand von Herzflimmern betroffen ist, schilderte Judith Ebeling von der Feuerwehr. „Die Idee für das Projekt ist während eines Erste-Hilfe-Lehrgangs entstanden“, erzählte sie.

Zuspruch habe es in Harber viel gegeben, doch sei die Umsetzung zunächst an der Finanzierung gescheitert – dank des Geldes der „Gemeinsam helfen“-Initiative stehe einem AED im Ort nun aber nichts mehr im Wege. „Wir freuen uns riesig über unseren Preis und sind sehr dankbar“, so die Schwestern Judith und Jasmin Ebeling, die beide in der Feuerwehr aktiv sind. Alle 51 Teilnehmer-Projekte seien wichtig und hätten den Sieg verdient, waren sich die beiden einig.

IGS-Förderverein und Spielplatzinitiative landen auf den Plätzen zwei und drei

Auch der Förderverein der Integrierten Gesamtschule (IGS) Peine machte dieses Jahr zum ersten Mal mit – und schaffte es mit dem Projekt „Neuer Pausenspaß“ direkt auf Platz zwei. Mit dem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro sollen Spiele und Spielgeräte, darunter Einräder und neue Fußbälle, für die Schüler angeschafft werden. Über 1000 Euro konnte sich die Spielplatzinitiative Bülten freuen, die bereits im vergangenen Jahr zu den „Gemeinsam helfen“-Teilnehmern gehörte: Das Geld soll dazu dienen, eine Tischtennisplatte für das Gelände am Bültener Bürgerzentrum zu kaufen. Hier soll ein Platz für alle Generationen entstehen.

Von Dennis Nobbe