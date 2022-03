„Gelbe Karte“-Projekt in Peine: Schlägern und Straftätern droht der Führerschein-Entzug

Kreis Peine

Fußballer, die die Gelbe Karte gezeigt bekommen, wissen, dass sie sich danach nicht mehr viel leisten dürfen, ansonsten fliegen sie vom Platz. Vom Modell der Verwarnung versprechen sich nun auch die Peiner Polizei und der Landkreis abschreckende Wirkung. Sie haben jetzt das nach eigenen Angaben landesweit einmalige Projekt „Gelbe Karte“ gestartet – doch wer sich hier daneben benimmt, der muss nicht vorzeitig in die Kabine, sondern ihm droht der Führerschein-Entzug. „Im ländlichen Raum ist der Führerschein noch einmal wichtiger. Dadurch können wir sicherlich erreichen, was wir wollen: den präventiven Effekt“, betonte Landrat Henning Heiß (SPD) bei der Vorstellung.

Gewalttäter womöglich nicht geeignet für den Straßenverkehr

Wer sich etwa mehrfach auf Schützenfesten prügelt, eine Handtasche raubt, betrunken randaliert, sich aggressiv verhält, immer wieder in der dritten Reihe parkt oder etwa durch häusliche Gewalt auffällt – denen wollen die Peiner Polizei und die Straßenverkehrsbehörde mit der „Gelben Karte“ ins Visier nehmen. Sie wird per Post mit einem Erklärungsschreiben von der Straßenbehörde zugeschickt. Letzte Chance, ansonsten wird der Führerschein einkassiert! „Es geht um Delikte, die vielleicht nicht originär mit dem Straßenverkehr zu tun haben, aber eben doch zeigen, dass jemand nicht geeignet ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Mäßigung und Rücksichtnahme sind schließlich wesentliche Grundzüge im Straßenverkehr“, unterstreicht Peines Polizei-Chef Christian Priebe.

Sicherheitspartnerschaft wird ausgebaut

Das Projekt ist auch ein Ergebnis des Ziels von Landkreis und Polizei, durch den gemeinsamen Austausch die bestehende Sicherheitspartnerschaft auszubauen. Landrat Henning Heiß merkte zwar an, dass die Bekämpfung der Clan-Kriminalität in Peine nicht der Hauptgrund für das Projekt sei, „aber“, betonte Polizeichef Christian Priebe „es wird und soll auch die Clans treffen“. Dafür sprächen alleine die nackten Zahlen der Kriminalitätsstatistik. Bei Straftaten in der Clan-Kriminalität gehe es in der breiten Masse um Rohheitsdelikte, dazu zählten etwa Körperverletzungen oder Nötigung. Sich präsentieren, protzen: Autos seien in bestimmten Kulturkreisen wichtig. „Deshalb glaube ich, das wir hier ins Schwarze treffen. Wenn es an die Fahrerlaubnis geht, könnten Wechselwirkungen entstehen“, betonte Priebe.

Landrat Heiß verwies auf einen Katalog der erarbeitet worden sei und festlegt, bei welchen Delikten die Polizei die Straßenbehörde informiert. „Das ist das Wichtige, der strukturierte Austausch zwischen den Beteiligten“, betonte der Landrat.

Drogendelikte werden schon häufig bestraft

Die Möglichkeit zum Führerschein-Entzug auch für Gewalttäter bietet Paragraf 12, Absatz 2, im Straßenverkehrsgesetz. Bisher wird das aber noch verhältnismäßig selten genutzt. „Seit ich in diesem Amt hier bin, weiß ich aus den vergangenen zehn Jahren eigentlich nur einen einzigen Fall. Da ging es um Ausschreitungen nach einer Aufstiegsfeier für Eintracht Braunschweig“, sagte Christian Gleicher, Leiter des Fachdienstes Straßenverkehr beim Landkreis. Doch nun soll das schärfere Schwert, das der Paragraf bietet, auch bei dem „Gelbe-Karte“-Projekt in Peine genutzt werden. Sehr häufig dagegen seien Führerschein-Entzüge wegen Drogendelikten oder Alkoholkonsum. „Da liegt die Zahl jährlich im mittleren dreistelligen Bereich“, ordnete Gleicher ein.

Besuche in Schulen und Fahrschulen geplant

Die „Gelbe Karte“ soll all denen gezeigt werden, die sich so daneben benehmen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt sind. Und es geht um alle Altersklassen – sogar um die, die noch gar keinen Führerschein haben. Jugendliche, die Körperverletzungen begehen – „da steht dann vielleicht der Erwerb des Führerscheins in Frage“, merkte Polizei-Chef Priebe an. Begleitet werden soll das Projekt mit Präventiv-Aktionen etwa beim Verkehrsunterricht bei der Polizei, bei Besuchen in Schulen und Fahrschulen. „Wir hoffen, dass wir die Leute vorher abholen können, bevor es zu spät ist“, betonte Priebe.

In anderen Bundesländern gibt es ähnliche „Gelbe-Karte-Projekte“ bereits – und sie sollen Wirkung gezeigt haben.

Von Christian Meyer