Gegner der Corona-Politik bedrohen Peiner Superintendent und Stellvertreterin

Peine

Kommenden Montag findet die nächste Mahnwache auf dem Markt des Bündnisses für Toleranz statt, gleichzeitig wollen Gegner der Corona-Politik protestieren – erstmals angemeldet bei der Stadt Peine. Unterdessen meldet der evangelische Pressedienst epd, dass Peines Superintendent Menke und seine Stellvertreterin Marion Schmager nach Reden bei einer Mahnwache bedroht worden.

„Meine Stellvertreterin hat einen Brief bekommen, unterschrieben mit Sophie Scholl“, berichtet Menke. Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen waren auch deshalb vielfach in die Kritik geraten, weil sie sich mit NS-Widerstandskämpferinnen wie Sophie Scholl verglichen haben. Menke selbst sah sich Angriffen in einer lokalen Facebook-Gruppe ausgesetzt, deren Administrator seinen Rücktritt forderte: „Sie sind eine Schande für die Kirche. Sie betreiben Hetze gegen Andersdenkende“, zitiert er: „Ich hoffe, unserem Superintendenten Dr. Menke wird bald das Handwerk gelegt.“

Bündnisse gegen Rechts zum Teil reaktiviert

Wie in Peine haben sich auch andernorts Bündnisse formiert, die Gegendemonstrationen zu „Montagsspaziergängen“ organisieren. Dies seien Zusammenschlüsse von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und weiteren Organisationen, die sich bereits früher in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten gegründet haben, so auch das Peiner Bündnis. Laut Polizei finden sich regelmäßig Rechtsextremisten bei den Corona-Protesten.

Im Dezember hatten sich in Hildesheim Gegner der staatlichen Corona-Politik bei ihrem montäglichen „Spaziergang“ auf dem Kirchplatz von St. Andreas versammelt. In der Folge gründete sich das Bündnis „Unsere Stadt hat Querdenken satt“, das seitdem Demonstrationen für den Montag angemeldet hatte.

Auch mit Impfkampagnen ergreifen manche Kirchenkreise und Gemeinden Position und die Reaktionen sind teils heftig, wie im Kirchenkreis Verden, der mit großformatigen Bannern an Kirchen mit der Aufschrift „Impfen ist Nächstenliebe“ wirbt. Kürzlich haben unbekannte Täter eines der Banner zerschnitten. „Das ist zum einen eine Sachbeschädigung, die zur Anzeige führt. Zum anderen muss es wohl gedeutet werden als eine Stufe der Eskalation in der Auseinandersetzung um das Thema Impfen gegen Corona“, sagt Pastor Marko Stenzel von der betroffenen St. Johannis-Gemeinde.

