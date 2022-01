Gegenpol zu „Montagsspaziergängen“: Peiner Bündnis prüft, Mahnwachen fortzuführen

Peine

Ein „Montagsspaziergang“ als Protest gegen die Corona-Maßnahmen und eine Mahnwache auf dem Markt als Gegenpol: Diese Kombination könnte es in Peine womöglich noch über einen längeren Zeitraum geben. Die Mitglieder des Peiner Bündnisses für Toleranz treffen sich an diesem Donnerstag, um über den weiteren Fahrplan für die Mahnwache zu beraten, bestätigt Versammlungsleiter Jörg Köther. Ginge es nach ihm, sei das Ergebnis schon jetzt klar: „Weitermachen!“, sagt er. Doch vorwegnehmen möchte Köther nichts.

Die vierte und vorerst letzte angemeldete Mahnwache findet am Montag, 24. Januar, um 18 Uhr, auf dem Marktplatz statt. Im Mittelpunkt stehen sollen diesmal Jugendliche. Als Rednerinnen konnte das Bündnis dafür eine Schülervertreterin und eine Aktivistin von Fridays for Future gewinnen. „Ich finde es total wichtig, zu hören, wie Jugendliche die Pandemie erleben, und was sie beschäftigt“, sagt Köther. Gerade an die jungen Leute, werde im Zusammenhang mit Corona zu wenig gedacht, obwohl sie in vielen Bereichen besonders betroffen seien.

Nur ein kleiner Teil stiftet Unruhe

Ein positives Fazit zieht er mit Blick auf die ersten drei Mahnwachen auf dem Marktplatz: „Die Atmosphäre war wirklich toll, es war friedlich, wir hatten spannende Redebeiträge, und alle haben die Abstände eingehalten und FFP2-Masken getragen. Lediglich bei der Premiere habe es Sichtkontakt zu einer größeren Gruppe „Montagsspaziergänger“ gegeben, und zuletzt vereinzelt Störer. „Es ist nur ein kleiner Teil, der Unruhe stiftet“, betont Köther.

Der Peiner Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsminister, Hubertus Heil (SPD), ist sich jedenfalls sicher, dass die „Montagsspaziergänger“ nicht die Mehrheit in der Bevölkerung abbilden. Er bezeichnet die Gruppe als „sehr heterogen“, weil eben nicht nur Parteimitglieder von AfD, der Basis oder Nazis darunter seien, sondern auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. „Ich kann nur mutmaßen,“, so Heil, „dass da Leute aus sehr unterschiedlichen Gründen unterwegs sind. Aber alle sollten wissen, dass Rechtsradikale versuchen, diese Kundgebungen für ihre demokratiefeindlichen Ziele zu instrumentalisieren.“

Gleichwohl steht für Heil fest, dass es beim Thema Corona „eine große, schweigende Mehrheit gibt, die sich impfen lässt, und die sich seit zwei Jahren Corona an die Regeln hält. Diese vernünftigen Menschen sollten Vorbild für die sein, die bisher noch zweifeln, ob sie sich impfen lassen sollten. Ich setze weiterhin auf Aufklärung, um die zu erreichen, die wir noch erreichen konnten.“

Und was sagt der Peiner SPD-Abgeordnete zur Impfpflicht? „Ich bin der Meinung, dass es schon heute so etwas wie eine moralische Impfpflicht gibt. Das ist nicht nur eine Frage der Eigenverantwortung, sondern auch eine Frage der Solidarität mit vorerkrankten, Kindern und jenen, die auf Intensivstationen schuften“, so Heil. Und weiter: „Ich bin auch der Meinung, dass der Bundestag zügig über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden sollte. Diese Entscheidung macht sich keiner einfach, aber ich glaube, dass daran kein Weg vorbei geht.“ Die aktuelle Zweitimpfquote von knapp 73 Prozent in Deutschland sei noch zu gering, um aus der Pandemie rauszukommen.

„Spaziergänger“ gab falsche Personalien an

Die Peiner Polizei hat unterdessen ihren Einsatz an diesem Montag ausgewertet. Demnach wurden vier Ordnungswidrigkeiten festgestellt, drei davon in der „Spaziergänger“-Gruppe, die am Abend auf dem Schwarzen Weg gestoppt wurde, so Sprecher Malte Jansen. Zwei Teilnehmer hätten keine Maske getragen, einer eine falsche Personalien angegeben. Insgesamt sollen dort rund 30 Personen unterwegs gewesen sein, die sich zuvor am Hagenmarkt getroffen hatten. Nach Beobachtungen der Polizei hätten die meisten der Teilnehmer zunächst keine Maske getragen und auch keinen Abstand gehalten – und dies erst geändert, als die Polizei in Sichtweite kam.

Für Aufsehen sorgte der Einsatz am Schwarzen Weg, weil dort auch die Bereitschaftspolizei aus Uelzen mit größerer Mannschaftsstärke aushalf und die Straße für knapp eine Dreiviertelstunde gesperrt war. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, „weil einigen der Spaziergänger plötzlich schwindelig war“, sagt Jansen. In den sozialen Medien wurde das Aufgebot als überdimensioniert kritisiert. Der Polizeisprecher kontert: „Das ist schon eine freche Umkehrung von Ursache und Wirkung. Seit Wochen werden die ,Spaziergänger’ immer wieder aufgefordert, ihre Veranstaltungen anzumelden. Würden sie das tun, und sich an alle Regeln halten, müssten wir gar nicht eingreifen.“

