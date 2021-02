Gegen Lockdown-Langeweile: Spiele-Tüten für Kinder im Kreis Peine

Kreis Peine

Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben den Alltag von Familien im Landkreis Peine vollkommen verändert. „Die letzten Wochen haben deutlich gezeigt, wie sehr die Einschränkungen der Kontakte gerade auch Kinder belasten“, sagte Claudia Geyer, stellvertretende Leiterin des Jobcenters des Landkreises Peine, am Donnerstag in einer Videokonferenz. Kein Kindergarten, keine Schule, kein Sportverein und kein Treffen mit Freunden: Um Familien mit Kindern eine Freude zu bereiten und zumindest für eine kleine Abwechslung zu sorgen, hat die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Verena Maibaum, die Idee für das Projekt „Kreativ durch den Winter“ entwickelt.

Familien können per Telefon oder E-Mail eine „bunte Tüte“ bestellen

Entstanden ist es in Kooperation mit der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) des Landkreises Peine und deren „Buch- und Spielzeugkiste“. Und so funktioniert es: Familien können per Telefon oder E-Mail eine „bunte Tüte“ bestellen. Diese enthält unter anderem Spiele, Bücher, Malhefte, Rätsel, Stifte oder Bastelmaterial was zuvor gespendet wurde. Die kostenlose Lieferung nach Hause erfolgt kontaktlos und unter Einhaltung hoher Hygienestandards. Auch ein Malwettbewerb bietet das Projekt. Die gemalten Bilder werden per E-Mail an die BBg geschickt. Eine Jury wählt aus allen eingesendeten Bildern drei aus. Als Belohnung gibt es eine kleine Überraschung für die Gewinner.

„Das Projekt richtet sich an alle Familien und jeder kann mitmachen“

Insgesamt 846 Briefe sind nach Angaben von Geyer am Donnerstag im Kreisgebiet verschickt worden. Familien, die vom Jobcenter betreut werden, seien natürlich die ersten Adressaten gewesen, erklärte Geyer. „Das Projekt richtet sich aber an alle Familien und jeder kann mitmachen.“ Unterstützung gebe es auch von den Jugendwerkstätten, der Kreisvolkshochschule und vom Lokalen Bündnis für Familie.

Wegen des Lockdowns durch die Corona-Pandemie finde verstärkt Online-Konsum statt, erläuterte Mike Maczollek, stellvertretender Geschäftsführer der BBg. Bei sozial schwächeren Familien würden die Paketboten an den Wohnungen vorbeilaufen, „dies macht etwas mit den Menschen und belastet sie“. „Mit dem Projekt wollen wir diese Kinder und Familien erreichen.“

„Wir können wir ein individuelles Paket zusammenstellen“

„Neben dem familienpolitischen Aspekt hat das Projekt aber auch eine gesellschaftspolitische Relevanz.“ In der „Buch- und Spielzeugkiste“ der BBg werden 25 Langzeitarbeitslose beschäftigt, von denen unter Corona-Bedingungen 15 vor Ort an der Vöhrumer Straße sind. „Sie sind dafür verantwortlich, dass das Projekt reibungslos funktioniert“, sagte Maczollek. Mit den Eltern werde Rücksprache gehalten, ob es ein Junge oder Mädchen ist, wie alt es ist und welche Interessen das Kind hat. „So können wir ein individuelles Paket zusammenstellen.“

Geyer und Mazcollek freuen sich auf die Rückmeldungen und sind gespannt auf die Bilder für den Malwettbewerb. Wer mitmachen will, kann sich unter Telefon (0 51 71) 8 04 76 37 oder per E-Mail an buchundspiel@bbg-peine.de wenden.

Von Jan Tiemann