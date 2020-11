Kreis Peine

Der Landkreis Peine warnt vor der momentan grassierenden Geflügelpest und empfiehlt vorbeugende Schutzmaßnahmen. In Norddeutschland wurden die ersten Fälle des Virus HPAI H5 Ende Oktober bei Wildvögeln nachgewiesen. Die Gefahr einer weiteren Verbreitung bei den Wildvögeln oder einer Einschleppung in Geflügelbestände sei sehr hoch, so Kreissprecher Fabian Laaß.

Bislang seien im Peiner Land keine Fälle verzeichnet. Damit dies möglichst auch so bleibt, appelliert der Landkreis an alle Geflügelhalter – ob kommerziell oder als Hobby betrieben – sich rechtzeitig mit der Situation auseinanderzusetzen und umgehend vorbeugende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Geflügelpest sei für den Menschen ungefährlich, bei Tieren aber hochgradig ansteckend und tödlich.

Wildvögel können unerkannt erkranken und das Virus verbreiten

„Da der Vogelzug bereits in vollem Gange ist, besteht ein hohes Risiko, dass erkrankte Wildvögel aus betroffenen Gebieten beim Weiterzug die Krankheit in bisher nicht betroffene Gebiete einschleppen. Das Tückische dabei ist, dass Wildvögel auch unerkannt erkranken und so das Virus verbreiten können“, erklärt Laaß. Insbesondere durch direkten Kontakt von Wildvögeln zu Hausgeflügel, aber auch durch indirekten Kontakt bestehe das Risiko, dass sich Hausgeflügel mit dem Virus infiziert.

In jeder Geflügelhaltung kommt es daher jetzt besonders auf die Einhaltung der ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen an. „Wenn Geflügel weiter im Freien gehalten werden soll, ist unbedingt auf den Schutz des Bestands vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu achten. Dazu gehören insbesondere Futterstellen, die für Wildvögel nicht erreichbar sind, eine geschützte Lagerung von Futter und Einstreu sowie das Tränken mit Leitungswasser, auf keinen Fall mit Oberflächenwasser“, zählt Laaß auf.

Weiterhin sollte man den Stall oder Auslauf nur in betriebseigener Schutzkleidung mit entsprechendem Schuhwerk betreten sowie auf das Händewaschen, das Reinigen und Desinfizieren von Fahrzeugen, Gerätschaften und Maschinen achten, wenn diese zwischen unterschiedlichen Haltungseinrichtungen eingesetzt werden.

Aufstallung ist noch freiwillig, könnte aber angeordnet werden

Eine weitere Schutzmaßnahme wäre die freiwillige Aufstallung freilaufenden Geflügels. Dies könne beispielsweise erfolgen, indem Ausläufe durch engmaschiges Drahtgeflecht nach allen Seiten gegen das Eindringen von Wildvögeln geschützt werden. Diese Schutzvorrichtung müsse dabei auch nach oben durch Planen oder Dächer geschützt sein.

„Da sich die Lage kurzfristig ändern kann, ist ab jetzt jederzeit mit der amtlichen Anordnung einer Aufstallung zu rechnen. Wenn die empfohlenen vorbeugenden Schutzmaßnahmen wie feste Unterstände dann bereits umgesetzt sind, können die kommerziellen und hobbymäßigen Geflügelhalter im Falle des Falles sehr schnell reagieren“, so Laaß. Bei der reinen Stallhaltung von Geflügel, das vorher im Freiland gehalten wurde, liege es in der Verantwortung des jeweiligen Halters, seine Tiere auch im Stall artgerecht mit ausreichend Licht, Luft und Platz zu halten.

Wer verendete Wildvögel findet, sollte dies unbedingt melden

In der momentanen Situation seien laufende Monitoring-Untersuchungen von verendeten Wildvögeln noch wichtiger. Krankes oder verendetes Wassergeflügel wie Enten, Gänse und Schwäne, aber auch Greifvögel sollen auf das Virus untersucht werden. Wer tote Wasser- oder Greifvögel findet, wird gebeten, dies umgehend beim Fachdienst Veterinärwesen (lebensmittel.tiere@landkreis-peine.de oder telefonisch unter 0 51 71/4 01 60 23) zu melden.

Von Dennis Nobbe