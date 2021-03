Geflügelpest: Aufstallungspflicht für Geflügel im Landkreis Peine

Peine

Die Geflügelpest breitet sich aus: Deshalb tritt an diesem Mittwoch. 10. März, eine Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel im gesamten Peiner Kreisgebiet in Kraft. „Die Dynamik, mit der sich die Geflügelpest aktuell ausgebreitet hat, erfordert es, die Stallpflicht als vorbeugenden Schutz für die Geflügelbestände auf dem Gebiet des gesamten Landkreises Peine anzuordnen", erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

Unterbringung in Voliere möglich

Die Stallpflicht gilt zunächst bis Donnerstag, 15. April. Anstelle der Unterbringung in einem Stall ist auch die Unterbringung unter einer Vorrichtung, etwa Voliere oder Umnetzung, möglich, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung). Netze oder Gitter dürfen zur Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln genutzt werden, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 Millimetern aufweisen.

Kontakt zu kranken Wildvögeln vermeiden

Zusätzlich zur Aufstallung werden alle Tierhalter aufgefordert, die Biosicherheitsmaßnahmen weiterhin strikt einzuhalten, um weitere Ausbrüche in Geflügelbeständen zu verhindern. Nach den bisherigen Informationen gilt die hier aufgetretene Form der Geflügelpest als für den Menschen ungefährlich. Im Februar sei allerdings bekannt geworden, dass sich Mitarbeiter einer Geflügelfarm, auf der die Geflügelpest ausgebrochen war, mit dem Virus infiziert hatten, so Laaß. Diese Erkrankungen seien mild verlaufen. Ein erhöhtes Risiko für die Allgemeinbevölkerung bestehe nach Einschätzung des Robert-Koch-Institutes nicht. Dennoch sollte ein direkter Kontakt zu kranken oder verendeten Wildvögeln vermieden werden. Gefundene Greif- oder Wasservögel können dem zuständigen Veterinäramt mitgeteilt werden, am besten per Email mit genauer Beschreibung des Fundortes an lebensmittel.tiere@landkreis-peine.de.

Die Notwendigkeit der Aufstallungsverfügungen werde regelmäßig überprüft, um deren Dauer auf das seuchenhygienisch unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. „Da wir mit dem Ende des Vogelzuges erwarten, dass das Geflügelpestgeschehen abnimmt, wurde die Aufstallungsanordnung für den Landkreis Peine zunächst bis zum 15. April befristet.Abhängig vom Infektionsgeschehen kann aber auch eine Verlängerung erforderlich werden“, teilt der Kreissprecher mit.

Vogelzug sorgt für Anstieg der Fallzahlen

Zuletzt war im Landkreis Wolfenbüttel die Geflügelpest in einen Hausgeflügelbestand eingeschleppt worden, obwohl in dem Gebiet zuvor keine Fälle bei Wildgeflügel festgestellt wurden. Weitere Ausbruchs- und Verdachtsfälle wurden im näheren Umkreis gemeldet.

Bereits im Februar hatte der Landkreis Peine nach der Feststellung der Geflügelpest bei einer Graugans in Harvesse in der Gemeinde Wendeburg eine regional begrenzte Aufstallungspflicht für Geflügel im Umkreis des Fundortes angeordnet. In Folge der jüngsten Witterungsschwankungen und des wieder einsetzenden Vogelzuges war es zuletzt jedoch zu einem starken Anstieg der wöchentlichen Fallzahlen von Geflügelpest sowohl bei Wildvögeln als auch bei Hausgeflügel gekommen.

Aktualisierte Informationen zum Ausbruchsgeschehen sowie eine Übersichtskarte zu den Aufstallungsgeboten in Niedersachsen und Bremen sind unterhttps://tierseucheninfo.niedersachsen.de/startseite/anzeigepflichtige_tierseuchen/geflugel/geflugelpest/geflugelpest/aviare-influenza-190642.html zu finden. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/Z/ZoonotischeInfluenza/Vogelgrippe.html

Von der Redaktion