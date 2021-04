Kreis Peine

Am Ostersonntag dürfen wir es uns wieder zurufen: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja!“ Es ist ein großartiges Wort des Lebens, das uns durch das Osterevangelium gesagt und an das Herz gelegt wird: Wir dürfen, ja wir sollen uns freuen!

Freuen? Na toll, werden einige jetzt gewiss denken: Welchen Grund sollte es in dieser Zeit geben, sich zu freuen? In diesen Tagen vor einem Jahr begann der erste Corona-Lockdown! Und dann: Ein stetes Hin und Her, Absagen, neue Hoffnung, wieder ansteigende Zahlen von Infizierten, wieder Lockdown – und seitdem: Warten auf Lockerungen, auf Wiedereröffnungen von Geschäften und Restaurants. Für die betroffenen Inhaberinnen und Inhaber heißt das: Darauf hoffen, dass sie diese Zeit überstehen, dass sie nicht Insolvenz anmelden müssen – das sind echte existenzielle Sorgen. Und andere, oftmals noch gravierender, sind in Trauer: Sie haben einen lieben Menschen an diese heimtückische Krankheit verloren, unfassbar.

Pastor Stefan Giesel. Quelle: Privat

Und ich komme da mit einer Aufforderung zur Freude? Manch einer und einem fällt es sehr schwer, sich in diesen Tagen zu freuen – viele beschleicht ein lähmendes Gefühl von Mutlosigkeit und Traurigkeit: Ich nenne es das Karsamstag-Gefühl! Karsamstag, das ist der Name des heutigen Sonnabends, liebe Leserin und lieber Leser, an dem Sie Ihre Zeitung lesen: Der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag – und das Gefühl, das viele in dieser lähmenden Pandemie- und Lockdown-Zeit empfinden, das ist wohl eines, das zu diesem Karsamstag passt.

Und jetzt stellen sich Fragen: Wie geht es weiter? Wie kommen wir durch diese Zeit hindurch? Wo finden wir ein Zeichen der Hoffnung auf Zukunft? Wer spricht das Wort des Lebens, nach dem sich so viele sehnen? Auch die Jünger und Jüngerinnen werden sich nach Jesu Kreuzigung in ihrem Karsamstag-Gefühl diese Frage gestellt haben.

Und dann wird ihnen dieses Wort Jesu wieder in den Sinn gekommen sein: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12, 24) Was macht Jesus hier eigentlich mit seinem Gleichnis des Weizenkorns? Stellt er uns nicht geradezu eine Weisheit des Lebens vor Augen, das in so vielem unserer menschlichen Erfahrung entspricht? Dass ich etwas durchleiden, durchstehen, bewältigen muss, bis ich ans Ziel komme? Das Karsamstag-Gefühl vor einem Examen: Es muss durchlitten werden! Vor einer Geburt: Eine Mutter muss die Schmerzen durchstehen! Die Schweißperlen auf einer Wanderung zum Gipfel: Sie müssen fließen! Und dann: Dann wandelt sich das Karsamstags-Gefühl in Freude pur, in seliges Glück und in eine weite Sicht!

Jesus sagt mit seinem Gleichnis: Es muss erst etwas zu Ende gehen, ja sogar sterben, das Weizenkorn muss wirklich erst ganz verschwunden sein – um dann zu keimen, um zu wachsen und schließlich eine Frucht hervorzubringen. Und was ist das dann für eine Freude, wenn diese Frucht da ist: Am Morgen des Ostersonntags – und wenn die Pandemie zu Ende gegangen ist.

Von Pastor Stefan Giesel, Krankenhausseelsorger