Gadenstedt: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Gadenstedt

Offenbar hatte eine 69-jährige Autofahrerin ihr Geschwindigkeit am Dienstag gegen 11.10 Uhr nicht an die Straßenverhältnisse auf der Lauenthaler Straße in Gadenstedt angepasst, so dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam von der regennassen Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrsinseln und ein Verkehrszeichen und durchbrach einen Zaun, bevor das Auto zum Stillstand kam.

Fahrerin wurde zum Glück nicht verletzt

Nach Angaben der Polizei wurde die Frau glücklicherweise nicht verletzte, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von knapp 6200 Euro. Weitere Personen waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an dem Vorfall beteiligt.

Von Kerstin Wosnitza