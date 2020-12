Peine

Ein alter Spruch in der Schule lautete: Im Mittelalter konnte ein Eichhörnchen von Braunschweig nach Hannover laufen, ohne den Wald zu verlassen. „Das stimmt sicher auch – für die Zeit Karls des Großen oder höchstens noch Ottos des Großen, also die Zeit vor dem Jahr 1000. Danach fand eine derart starke Siedlung statt, dass der Wald sehr bald zur schützenswerten Ressource wurde“, erklärt Andreas Kulhawy, Leiter des Peiner Stadtarchivs, der für die PAZ-Waldserie einen Blick in die Besiedlungsgeschichte Peines und damit auch in die Geschichte des Peiner Waldes ermöglicht.

Lesen Sie dazu auch:

Der Boden im Peiner Raum erwies sich als sehr fruchtbar und zudem auch noch als „topfeben“. Und das zog die Menschen an. „Kohle wurde noch nicht zur Feuerung verwandt, der Transport war für solche geringwertigen Güter viel zu teuer. Man muss sich vorstellen, dass der Preis für Getreide oder Holz sich bereits nach zehn bis 20 Kilometern verdoppelte“, schildert Kulhawy. „In Peine geschlagenes Holz hätte in Braunschweig also bereits das Doppelte, in Hannover gar das Dreifache gekostet.“

Anzeige

Wald als Weidegrund

Also sorgte man beim Holz für möglichste Nahversorgung: Die Bäume wurden gefällt und neben Torf als Brennstoff verwendet, aber auch als Baumaterial. Daneben war der Wald auch noch ein wichtiger Weidegrund. „Man denke nur an die bekannte Eichelmast von Schweinen“, so der Stadtarchivleiter.

Wald war früher lichter

Vergleichen lässt sich der damalige Wald kaum mit dem heutigen. „Wir klagen immer über den Kulturwald, der streng geordnet gepflanzt wird. Der frühneuzeitliche Wald war sicherlich meist nicht systematisch angepflanzt, aber er war dennoch nicht dichter, sondern wesentlich lichter“, sagt Kulhawy. „Da wurde vieles von den Weidetieren schon weggefressen, bevor es ein Baum war. Und so entstanden dann unsere nahegelegenen Heidelandschaften.“

Holz war begehrt und es gab selbst Regulierungen für sogenanntes „Leseholz“, also Totholz, das von den Bäumen herabgefallen war und das man nun vom Boden auflesen konnte. Bereits im Mittelalter hatten die Obrigkeiten daher umfangreiche Regulierungen eingeführt, um die Wälder als unverzichtbaren Ressourcenträger zu schützen.

Lesen Sie auch

Von Mirja Polreich