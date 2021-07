Peine/Falkensee

Zum Thema Krise bei Pelikan meldet sich der ehemalige Peiner SPD-Stadtverbandsvorsitzende Anis Ben-Rhouma zu Wort. Er ist jetzt als Gewerkschaftssekretär für die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) Bezirk Berlin-Mark Brandenburg tätig und damit auch für den Schreibwarenkonzern mit dem Hauptsitz in Falkensee (Brandenburg) zuständig.

Er sagt: „In den letzten Tagen ist Pelikan in die Schlagzeilen geraten, da in der Vöhrumer Produktionsstätte Weihnachtsgeld an die Belegschaft aus dem letzten Jahr nicht gezahlt wurde und die derzeitigen Gehaltszahlungen auch in Gefahr zu sein scheinen. Auf der anderen Seite hat Pelikan als Konzern einen Gewinn von 2,3 Millionen im letzten Jahr erwirtschaftet. Das erscheint auf dem ersten Blick paradox, ist aber aus unserer Sicht durchaus mit der Strategie der Geschäftsführung des Unternehmens zu erklären.“ Tatsächlich sei der Standort in Peine so etwas „wie eine ungewöhnliche verlängerte Werkbank im Westen“. Die Entscheidungen würden in Falkensee getroffen, und Peine gehe in das internationale Firmengeflecht mit roten Zahlen rein, da die Pelikan-Vertriebsgesellschaft Hauptabnehmer mit festgelegten Preisen ist. „Die Vertriebsgesellschaft macht dabei natürlich dann den Gewinn. So kann man dann versuchen, Löhne und tarifliche Leistungen zu drücken“, kritisiert Ben-Rhouma.

Spaltung der Belegschaft

Aber auch in Falkensee werde mit anderen Mitteln versucht, die Belegschaft im Konzern zu spalten. Der Pelikan-Vertrieb in Falkensee stamme aus den alten Herlitz-Strukturen. Die Beschäftigten würden in Anlehnung an einen Tarifvertrag für die Papier- und Kunststoffverarbeitende Industrie bezahlt. Eine echte Tarifbindung existiere jedoch nicht. Dieser Tarifvertrag liege jedoch im gesamten Volumen weit unter dem IG-BCE-Tarifvertrag für die Chemische Industrie: „Was Pelikan hier macht, ist ein durchschaubares Spiel. In Peine erzählt man, die Löhne müssen nach unten angepasst werden, um den Standort zu sichern. In Falkensee sagt man, der Tarifvertrag Chemische Industrie würde zum Verlust der Arbeitsplätze führen, da dann die Kosten explodieren“, stellt Ben-Rhouma klar: „So einfach lassen wir das aber nicht durchgehen. Wir sind als Gewerkschaft gut miteinander vernetzt und tauschen uns regelmäßig aus.“

