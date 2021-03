Kreis Peine

Corona sorgt nicht nur für schlechte Stimmung, sondern auch für schlechte Haltung: Peines Physiotherapeuten haben gerade richtig gut zu tun, um ihre Patienten von Rücken- und Nackenschmerzen zu befreien und Verspannungen zu lösen, die sich die Peiner im Home-Office eingefangen haben. „Wir sind ohnehin schon immer gut belegt, aber derzeit haben wir im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt sicherlich einen Anstieg an Behandlungen um 30 bis 50 Prozent“, sagt Physiotherapeut und Osteopath Uwe Hübner vom Therapie-Centrum West in der Werner-Nordmeyer-Straße.

Für den Vielsitzer ist Bewegung als Ausgleich wichtig

Covid-19 lässt die Peiner am Küchentisch vorm kleinen Laptop kauern, Mails auf der Couch schreiben und beim Telefonat auf einem harten Esszimmer-Stuhl statt auf einem ergonomischen Bürostuhl sitzen. Die Folgen sieht Hübner derzeit häufiger als ihm lieb ist: „Es geht von klassischen Rückenschmerzen, Hexenschüssen und Ischiasproblemen, die bis ins Bein strahlen bis zu Migräne“, schildert er. Im Home-Office, aber auch wegen des pausierenden Vereinssports und der geschlossenen Fitness-Studios sind die Peiner noch mehr zu Vielsitzern geworden. „Sitzen heißt Beugung – und das ist nicht gut. Es belastet die Hüften und die Bandscheiben. Deshalb ist es wichtig, dass man sich Kompensation sucht“, unterstreicht der Experte.

Der Peiner Physiotherapeut Uwe Hübner war zwar mal selbst ein talentierter Fußballer, hier feiert er allerdings keinen Tor-Erfolg sondern zeigt eine weitere Übung für den Rücken: Auf die Knie gehen, Arme in die Höhe und nach hinten durchstrecken. Quelle: Ralf Büchler

Der Bildschirm sollte auf Augenhöhe ausgerichtet sein

Er rät zum Beispiel dazu, regelmäßig auch mal im Stehen zu arbeiten, den Laptop vielleicht auf einer Theke abzustellen, die ohnehin in der Küche schon vorhanden ist oder sich ein Stehpult zuzulegen. Aber vor allem müsse man sich trotz abgesagten Vereinssports und geschlossener Fitness-Studios bewegen. Walken, Joggen, Gymnastik-Programme, Yoga, Pilates – die Möglichkeiten seien groß. „Es gilt jetzt, die Erfahrungen, die man vorher beim Sport gesammelt hat, kreativ in Eigenregie umzusetzen“, sagt Hübner. Denn um belastbarer zu werden, müsse man seine Muskeln nun mal auch belasten.

Ganz vermeiden lasse sich das Sitzen nicht, doch wer auf ein paar Regeln achte, werde nicht gleich ein Fall für den Physiotherapeuten: Der Fachmann appelliert zum geraden Rücken. Und: „Je tiefer das Sitzen ist, desto negativer ist es“, merkt er an. Und bei der Ausrichtung ihres Bildschirms oder Laptops sollten die Peiner darauf achten, dass er sich auf Augenhöhe befindet. „Die Höhe des Bildschirms ist meist das Hauptproblem, sie ist zu tief. Manchmal reicht schon eine Kiste zum Drunterstellen, damit lässt sich die komplette Statik verändern“, sagt auch Cord Newi. Der 25-Jährige arbeitet als Physiotherapeut in der Edemisser Praxis „akti-med“ und stellt auch dort gerade fest: „Es häuft sich eine gewisse Art von Problemen.“

So bloß nicht: Uwe Hübner zeigt ein Beispiel für eine falsche Sitzhaltung. Quelle: Ralf Büchler

Fehlende Sportangebote führen zu einem „massiven Problem“

An Kreuzschmerzen, Nacken- und Schulterverspannungen sei allerdings nicht nur das Home-Office Schuld. Wassergymnastik verboten, Sporthallen dicht, Fitness-Studios geschlossen: „Die prophylaktische Arbeit fällt weg, das ist ein massives Problem“, unterstreicht Newi. Doch der menschliche Körper sei eben nicht dafür gemacht, zehn Stunden am Tag zu sitzen. Deshalb lautet auch sein Appell an alle Peiner: „Bewegt euch!“

Physiotherapeut Cord Newi von der „akti-med"-Praxis in Edemissen. Quelle: Christian Meyer

Für gymnastische Übungen, die bei Nacken- oder Rückenschmerzen helfen, gebe es inzwischen tolle Videos zum Nachmachen im Internet. Patienten könnten selbstverständliche auch ihre Physiotherapeuten um Rat fragen und Übungen besprechen. Wer sich damit schwer tue, dem könnten aber auch schon einfache Dinge wie Spaziergehen und Walken helfen. „Das ist gelenkschonender als Joggen.“

Mal die Schulter kreisen lassen

Bei der Bildschirm-Arbeit sei es zudem wichtig, immer mal Veränderungen bei der Position einzubauen und darauf zu achten, das Kinn zurückzuziehen. Perfekt bei der Arbeit einstreuen könne man auch eine ganz simple Übung wie Schulterkreisen: „Ruhig mal drei bis vier Minuten machen“, empfiehlt Newi. Das lockere.

Bewegung kann die Peiner übrigens auch vor einer anderen Folge von Lockdown und Home-Office bewahren, die Gift für den Rücken ist: Gewichtszunahme! Uwe Hübner hat für dieses Kilo-Problem ein schönes Bild gefunden: „Wir tanken das Auto noch, aber wir fahren damit nicht mehr auf die Autobahn.“

Von Christian Meyer