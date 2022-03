Für die Ukraine-Hilfe: Stederdorfer Kinder verkaufen Friedenstauben

Stederdorf

Diese Überraschung hat das Herz von Sergej und Anna Spichak berührt: Fünf Stederdorfer Grundschulkinder haben den gebürtigen Ukrainern jetzt rund 130 Euro an Spendengeld für die Hilfe für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet übergeben. Das Geld haben die Sieben- bis Zehnjährigen mit einer pfiffigen und herzlichen Idee quasi selbst erwirtschaftet – Tessa Pufall, Enya Heinrich, Greta Ex, Tom Stich und Jule Heinrich bastelten Friedenstauben, die sie im Ort verkauften. „Wir sind gerührt, das ist so ein gutes Zeichen, dass sogar Kinder darüber nachdenken, wie sie das Leid von anderen erleichtern können“, lobte Sergej Spichak.

Alles in Eigenregie – das freut auch die Eltern

Mit ihrer Blitz-Bastel- und Verkaufsaktion haben die Freunde jedoch nicht nur die Spichaks positiv überrascht, sondern auch ihre Eltern. Alles in Eigenregie! „Plötzlich hieß es nur: Tessa kommt heute zum Basteln vorbei“, erinnert sich Nicole Heinrich, die Mutter von Enya (9) und Jule (7). Aus weißem und bunten Papier hatten die Freundinnen Friedenstauben gebastelt und zunächst einen kleinen Verkaufsstand auf dem eigenen Hof vor der Garage eingerichtet. Doch die Resonanz reichte den Mädchen nicht, sie entschieden sich clevererweise für „Haustürgeschäfte“ und zogen los in die Nachbarschaft.

Die Stederdorfer Kinder übergaben ihr eingenommenes Geld an Anna und Sergej Spichak, die in ihrem Heißmangel-Betrieb in Stederdorf Spenden für die Ukraine-Hilfe sammeln. Quelle: Ralf Büchler

Das Ergebnis nach drei Tagen: 130 Euro

40 bis 80 Cent hatten sie gehofft, für ihre Bastelarbeit zu bekommen. Doch die Idee kam so gut an, dass fast jeder Stederdorfer, bei dem sie es versuchten, mehr gab – eine Taube ging sogar für 20 Euro weg. Angespornt vom Auftakterfolg legte das Friedenstauben-Team an den folgenden Tagen nach. Mit zusätzlicher Unterstützung: Nachbarin Greta Ex und Schul-Kumpel Tom Stich fanden die Idee so unterstützenswert, dass sie sich anschlossen. An drei Tagen „erwirtschafteten“ die Freunde so 130 Euro – auch eine Lehrerin aus der Schule hatte gespendet, nachdem sie von der Aktion gehört hatte. „Wir waren überwältigt, dass so viel zusammengekommen ist und die Leute den Kindern in diesem Fall auch so vertrauten“, stellte Nicole Heinrich erfreut fest.

Die Stederdorfer Grundschüler verkauften ihre Friedenstauben direkt an den Haustüren in der Nachbarschaft: Auch Niels Heine kaufte Exemplare. Quelle: Ralf Büchler

Familie Spichak ist gerührt vom Engagement der Kinder

Die Einnahmen übergaben die Grundschüler mächtig stolz an die Spichaks, von denen sie wussten, dass sie in ihrem Heißmangel-Betrieb an der Konsumstraße Geld für die Ukraine-Hilfe sammeln. Eine Spardose mit ukrainischer Flagge ist auf dem Tresen aufgebaut. „Wir haben uns riesig gefreut, das war rührend“, lobte Sergej Spichak das Engagement der Kinder. Erfreut sind die Spichaks aber auch über die gesamte Resonanz auf ihre Spendensammlung. Schon mehr als 1300 Euro sind in kurzer Zeit zusammengekommen. „Das hätte ich nie gedacht.“ Mit dem Geld sollen vor allem Kinder-Artikel für Flüchtlingsfamilien gekauft werden, 500 Euro wurden bereits investiert, auch dadurch konnte die Christengemeinde in Ilsede ukrainischen Familien direkt mit Spendengütern helfen.

Sorge, nie wieder in die Heimat zu können

Der Zusammenhalt ermutigt, aber der Krieg in seinem Heimatland macht Sergej Spichak sehr traurig. Er stammt aus der Region Lugansk, die bereits vom russischen Militär eingenommen wurde. Das Grab seiner Eltern – der 60-Jährige aus Stederdorf ist in großer Sorge, dass er es vielleicht nie wieder besuchen können wird. „2007 war ich das letzte Mal da – und wollte gerne wieder hin“, sagt er während die Tränen kullern. Sein sieben Jahre jüngerer Bruder lebt noch in der Ukraine, er betreibt einen Reifendienst. „Doch da läuft derzeit nichts.“ Aus vielen Kontakten weiß Sergej Spichak: Überall im Land herrscht große Angst und Ungewissheit über die Zukunft. „Es ist sehr schrecklich.“

Wer sich mit einer Spende an Hilfsaktionen für ukrainische Flüchtlinge beteiligen will, kann das weiterhin im Heißmangel-Betrieb der Familie Spichak in Stederdorf (Konsumstraße 17b) tun. Die Familie hat eine Spendenbox aufgestellt.