Für den guten Zweck: Peiner Service-Club Inner Wheel spendet 6000 Euro

Peine

Über einen warmen Geldregen können sich drei karitative Einrichtungen im Peiner Land freuen: Der Peiner Service-Club Inner Wheel gibt 6000 Euro aus dem Verkauf des Weihnachtskalenders weiter. Über 3000 Euro kann sich der Peiner Betreuungsverein freuen, 2000 Euro bekommt „Keiner soll einsam sein“ für seine Arbeit und 1000 Euro die Generationenhilfe Jung und Alt mit Sitz in Abbensen. Jetzt wurden die symbolischen Schecks an Vertreter der drei Vereine übergeben.

Betreuungsverein wird 30 Jahre alt

Im Namen des Betreuungsvereins hat Geschäftsführerin Sabine Scholz-Howind das Geld übernommen. „Ich freue mich sehr und sage auch im Namen der Betreuten, denen das Geld zugute kommt, herzlichen Dank. Wir werden es dafür einsetzen, der Vereinsamung durch die Pandemie entgegenzuwirken“, sagte sie bei der Übergabe. Sie verstehe die Spende auch als Zeichen der Wertschätzung der Arbeit des Vereins, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern kann – eine Geste, die gerade in diesen Zeiten sehr gut tue.

„Mit der Adventskalender-Aktion zeigen die Damen von Inner Wheel ein gelungenes Stück bürgerschaftlichen Engagements“, lobte Landrat Henning Heiß, der in seiner Funktion als Vorsitzender den Scheck für den Verein „Keiner soll einsam sein“ entgegen genommen hat. „Es ist zurzeit besonders schwer, mit einsamen Menschen in Kontakt zu kommen“, hat er beobachtet. Das Geld soll für Aktionen genutzt werden, diesen Personen Gutes zu tun.

In Abbensen entsteht eine Streuobstwiese

Ein ganz konkretes Projekt nennt Angelika Dettmers von der Generationenhilfe: In Abbensen entsteht gerade in der Nähe der beiden Kindergärten und der Grundschule eine Streuobstwiese. „Für die Umsetzung dieses Projekts können wir das Geld sehr gut gebrauchen“, sagt sie. Die ersten Bäume wurden bereits im Herbst gepflanzt, im Frühjahr sollen weitere hinzukommen. „Die Wiese ist ein Projekt, an dem sich das ganze Dorf beteiligt und von dem mit den Kindern insbesondere die Jungen profitieren können“, so Dettmers. Doch zum Beispiel beim gemeinsamen Verwerten der Ernte sollen die Generationen miteinander in Kontakt kommen.

Adventskalender-Aktion läuft seit 14 Jahren

Bereits seit 14 Jahren organisiert Inner Wheel regelmäßig die Adventskalender-Aktion für den guten Zweck. „Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich Preise, die von örtlichen Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. 2021 hatten sie einen Gesamtwert von rund 8000 Euro“, erklärt Präsidentin Adriane Ziolka-Gade. Sie bedankt sich bei allen, die den Serviceclub auch in diesen schwierigen Zeiten bei der Aktion unterstützt haben: „Das ist nicht selbstverständlich!“ Als Hauptgewinne gab es ein klappbares E-Bike von der Firma Hotopp, einen Platzreife-Kurs des Golfclubs Peine-Edemissen, ein Wochenende mit einem neuen T-Roc Cabrio von VW-Schmidt, ein Hauskonzert von der Kreismusikschule Peine, ein Schmuckstück von Miriam Buch und eine „Kuschel- und Verwöhnzeit“ im Hotel Schönau inklusive Übernachtung.

Die Gewinn-Zahlen sind auf der Homepage des Clubs (https://peine-lehrte.innerwheel.de/) nachzulesen. Abgeholt werden können sie montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr in der PAZ-Geschäftsstelle an der Werderstraße 49. Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie eingeschränkten Öffnungszeiten wurde die Abholfrist bei zum 28. Februar verlängert.

Von Kerstin Wosnitza