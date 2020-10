Peine

Noch immer hat Corona das öffentliche Leben im Peiner Land fest im Griff. Auch in den sozialen Medien beschäftigen sich die Peiner mit den neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie. Am heftigsten wird über den zweiten Lockdown diskutiert, der vom kommenden Montag an gilt. Doch auch die seit neuestem gültige Maskenpflicht in der Innenstadt beschäftigt die Bürger.

Peiner Gastronomen sind verärgert über den zweiten Lockdown und bezeichnen ihn als „Sippenhaft“. Aber auch andere Peiner Bürger kritisieren, dass es zu einem zweiten Lockdown kommen musste und solidarisieren sich mit den Betreibern von Gaststätten. Ein Hohenhamelner meint: „Ist es nicht mehr Sippenidiotie anstatt Sippenhaft? Wie so oft sind es wenige, die einen großen Schaden anrichten und damit allen anderen alles kaputt machen. Ich hoffe und wünsche euch, die ihr verstanden habt, um was es hier geht, dass ihr das schafft.“

Während einige das Vorgehen der Regierung in Frage stellen und sich andere Maßnahmen gewünscht hätten, zeigen viele auch Verständnis. „Die Politik hatte keine andere Möglichkeit, und wenn sich alle an die Maßnahmen und Regeln gehalten hätten, dann hätten wir das Problem jetzt gar nicht. Beschweren sollte man sich bei den Leuten, die sich nicht an die Maßnahmen, Regeln und Maskenpflicht gehalten haben, und nicht bei der Politik“, kommentiert eine Nutzerin etwa.

Maskenpflicht in der Innenstadt : Für viele nicht tragbar, für andere eine sinnvolle Lösung

Für reichlich Gesprächsstoff sorgt auch die Maskenpflicht in der Peiner Fußgängerzone, die seit dem 27. Oktober gilt. Von allen Seiten hagelt es Spott und Kritik. Zahlreiche Facebook-Nutzer sind der Meinung, die Verordnung sei „totaler Schwachsinn, da in der Peiner Innenstadt eh kaum noch etwas los ist“, wie es ein Peiner formuliert.

Andere sehen das Tragen einer Maske in der Innenstadt nicht als Problem und befürworten das Vorgehen. „Wenn es uns bis jetzt gelungen ist, in den Geschäften eine Mundmaske zu tragen, sehe ich keine Schwierigkeit darin, sie auch auf dem Weg dorthin zu tragen“, meint eine Peinerin.

Ein weiteres Thema wurde durch die Maskenpflicht-Diskussion in den Vordergrund gedrängt: das Online-Shopping. „Mit der Maskenpflicht lohnt es sich nicht, in die Stadt zu gehen. Dann bleibt man lieber zu Hause, und ich shoppe dann halt online“, erklärt eine Nutzerin. Andere vertreten eine ähnliche Meinung, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die wenigen Geschäfte, die es noch in der Stadt gebe, seien kein Grund, die Maskenpflicht in der Innenstadt auf sich zu nehmen, findet beispielsweise ein Peiner.

Dem gegenüber stehen zahlreiche Bürger, die sich mit den Geschäftsinhabern solidarisieren und sie weiter unterstützen wollen – trotz Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Eine Peinerin bringt auf den Punkt, was viele befürworten: „Ich gehe weiterhin in die Stadt und kaufe vor Ort und unterstütze unsere Geschäftsleute.“

Peiner wünschen sich Maßnahmen um weitere Leerstände in der Innenstadt zu vermeiden

Die vielen Leerstände in der Peiner Innenstadt wurden erneut zum Gesprächsthema, seit bekannt ist, dass der Bau einer kleinen Markthalle auf dem Echternplatz geplant ist. Die Meinungen der Peiner gehen auch hier stark auseinander. „Ich denke nicht, dass eine Art Markthalle wie in den Großstädten auch in Peine funktioniert. Dafür fehlt die Laufkundschaft“, begründet ein Nutzer seine Kritik.

Darauf kommentiert ein Peiner, dass die Laufkundschaft käme, wenn die Innenstadt große Bürogebäude in der Nähe mit kauffreudigen Mitarbeitern hätte. Er schlägt eine Alternative vor: „Das Pilot-Modell der Stadt Vechta, Leerstände für einige Monate Geschäftsgründern zur Verfügung zu stellen, finde ich wesentlich fruchtbarer für die Belebung der Innenstadt.“

„Sie kriegen die City Galerie nicht voll, und hier kommt dann das nächste Pleite-Projekt, mit überzogenen Mieten und leerstehenden Läden“, fürchtet ein Facebook-Nutzer.

Der Stadt die Schuld für zu hohe Mieten zu geben findet ein anderer nicht richtig. Er antwortet: „Wer ist denn für Mieten verantwortlich? Die Stadt jedenfalls nicht, das nennt sich ,Privateigentum‘, und wenn Leerstand durch Abschreibungen gefördert wird, warum sollte man eine niedrigere Miete akzeptieren. Es bleibt am Ende dabei, für den Leerstand ist nicht die Stadt verantwortlich.“

Doch die Markthalle hat auch Befürworter: „Warum werden Bemühungen und Versuche immer gleich totgeredet. Eine Markthalle ist eine tolle Idee für den Verkauf von eigenen Produkten aus der Region“, meint ein Peiner, und andere schließen sich an. Der Kauf regionaler Produkte sei auf dem Vormarsch, meinen sie, dafür würde die Markthalle sich bestens eignen.

