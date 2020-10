Fünf neue Coronafälle im Kreis Peine

Kreis Peine

Fünf neue Corona-Infektionen hat der Landkreis Peine am Donnerstag vermeldet. Damit ist die Zahl der Gesamtfälle seit Beginn der Pandemie auf 336 gestiegen.

45 Einwohner des Kreisgebiets sind derzeit nachweislich an Covid-19 erkrankt. Dies sind so viele wie bereits am Mittwoch, allerdings ist die Zahl der Genesenen von 273 auf 278 gestiegen, was die unterm Strich unveränderte Erkrankten-Zahl erklärt.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 378 Personen, das sind 25 weniger als am Vortag. 42 Abstriche wurden am Donnerstag im Peiner Corona-Testzentrum genommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 16,83. Dieser Wert bildet die Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner ab.

Von Dennis Nobbe