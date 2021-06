Führerschein für den Haushalt: So lernen Peiner BBS-Schüler fürs Leben

Peine

Welche Reinigungsmittel sind umweltfreundlich? Wie widerrufe ich einen Handy-Vertrag? Und wofür steht die Abkürzung „NK“, wenn man auf Wohnungssuche ist? Auf diese Fragen sollen im Schul-Unterricht künftig eine Antwort gefunden werden. Mit einem „Hauswirtschafts-Führerschein“ will Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Künast (CDU) Schüler auf das Leben vorbereiten. An der Berufsbildenden Schulen in Peine (BBS) sind hauswirtschaftliche Inhalte schon lange Bestandteil des Unterrichts. Bewusste Ernährung, Wäsche waschen, und der Umgang mit Geld – diese Kompetenzen werden an der BBS vermittelt.

BBS-Schülerin möchte lernen, wie man eine Steuererklärung macht

„Ich finde die Idee eines Führerscheins interessant, weil man davon viele Dinge im Alltag gebrauchen kann“, sagt Schülerin Darrleen Omelan (17). Hauswirtschaft steht bereits auf ihrem Stundenplan. „Früher konnte ich nicht wirklich gut kochen, das fällt mir mittlerweile leichter“, sagt sie. Auch die Wäschepflege wird an der BBS unterrichtet. „Ich weiß, wie man Kleidung richtig zusammenlegt und ein Hemd ohne Falten bügelt“, so Darleen. Und auch Tricks in der Küche habe sie gelernt, etwa wie eine Mayonnaise gelingt. Was sie gerne noch beim „Hauswirtschafts-Führerschein“ lernen würde? „Wie man eine Steuererklärung macht“, antwortet die 17-Jährige. Ihre Schulkameradin Delia Lobacevskij (18) hofft, dass man „beim Hauswirtschafts-Führerschein auch etwas über Mietverträge erfährt.“

Der „Haushalts-Führerschein“: Was ist das? Die Inhalte des „Hauswirtschafts-Führerscheins“ richten sich an Schülerinnen und Schüler und junge Erwachsene auf dem Weg in die Ausbildung und die erste eigene Wohnung. Der Führerschein gliedert sich in verschiedene Module: Einkauf und Lagerung von Lebensmitteln, Auskommen mit dem Einkommen, Verträge, Nachhaltigkeit und Hygiene im Haushalt, sowie bedarfsgerechte Ernährung. Auch Prüf- und Gütesiegel, Wäschepflege und Wohnungsreinigung stehen auf dem Stundenplan. Hauswirtschaftliche Betreuung und Hauswirtschaft in Dienstleistungen werden ebenfalls unterrichtet. Entwickelt wurde der Führerschein von der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen, an der auch Lehrerinnen der BBS teilgenommen haben. Die Lernenden erhalten Theorie- und Praxisunterricht.

Die Inhalte des Führerscheins gliedern sich in einzelne Module. Bislang wurde das Lernpaket für 400 Lehrer der 75 Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen bereitgestellt, an denen Hauswirtschaft bereits im Lehrplan verankert ist. Auch bewusste Ernährung ist Teil des Führerscheins. „Ich finde es wichtig, dass Schüler wertschätzend mit Lebensmitteln umgehen, gemeinsam kochen und essen“, sagt Maria Zerhusen, Leiterin der BBS. Eine gemeinsame Esskultur ist der Schulleiterin wichtig: So fördere das Fach „Hauswirtschaft“ die Integration von Schülerinnen und Schüler mit Sprachbarrieren, die aber beim Kochen ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. An den Schule enstehe eine kulturelle Vielfalt, wenn Lernende Gerichte verschiedener Nationen kochen würden und gleichzeitig sei das Kochen ausländischer Speisen eine Wertschätzung für die Schüler und ihrer Kultur.

Prüfsiegel und Inhaltsstoffe von Lebensmitteln stehen auf dem Stundenplan

Wissen über gesunde Ernährung sei auch deshalb wichtig, weil „viele Jugendliche eine Essstörung haben oder unter Übergewicht leiden“, sagt ihre Kollegin. An der BBS lernen sie, sich bewusst zu ernähren. „Wir unterteilen dabei nicht in gute und böse Lebensmittel und wir zählen natürlich auch keine Kalorien“, sagt die Teamleiterin. Vielmehr gehe es darum, Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe kennen zulernen, genauso wie Prüfsiegel. „Schüler sollten wissen, welches Fleisch aus Massentierhaltung stammt – und welches nicht“, so Friedericke Bartels-Beck.

Hauswirtschafts-Bildungsgänge an der BBS An der BBS werden bereits Bildungsgänge in der Hauswirtschaft angeboten, die den Anforderungen des Kultusministeriums entsprechen, wie Schulleiterin Maria Zerhusen mitteilt. Die BBS Peine begegnet der Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Fachkräften beispielsweise mit dem Angebot der Berufsfachschulen „Hauswirtschaft und Pflege“ mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft für Hauptschulabsolventen und Absolventinnen und dem Schwerpunkt Persönliche Assistenz für Realschüler. Die einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege kann als erstes Ausbildungsjahr zur Hauswirtschafterin anerkannt werden. Es besteht auch die Möglichkeit daraufhin den (erweiterten) Realschulabschluss zu erwerben, der später Zugangsvoraussetzung für das Gymnasium ist. Und auch in den Schulformen Sozialpädagogische Assistenz, Erzieherinnen und Erzieher, Pflegeberufe und in der Berufseinstiegsschule ist die Hauswirtschaft relevant.

„Wir haben auch Schüler, die Handy-Verträge abgeschlossen haben und sie dann nicht bezahlen konnten“, ergänzt Friedericke Bartels-Beck, Teamleiterin für Hauswirtschaft an der BBS. Der Umgang mit Geld – und das Widerrufsrecht gehören ihrer Meinung nach unbedingt auf den Stundenplan – und sind Teil des Führerscheins.

Praxis-Unterricht an der BBS: Darleen Omelan und Warshin Mohammed lernen, wie Wäsche gepflegt wird. Quelle: Ralf Büchler

Für den „Hauswirtschafts-Führerschein“ sind vier Unterrichtsstunden pro Woche vorgesehen. Bis zur Prüfung dauert es sechs Monate bis ein Jahr. An der BBS könnte der Führerschein bereits nach den Sommerferien starten. „Wir sind derzeit in der Planung“, sagt Zerhusen. Vorstellbar sei auch, den Führerschein allen Schülern anzubieten. Auch Lernenden in den Bereichen Wirtschaft, Bau, Sozialpädagogik und Pflege.

Von Nina Schacht