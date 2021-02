Frühlingswetter in Peine: Es bleibt erstmal warm

Kreis Peine

Nach dem sonnigen Wochenende bleibt auch in dieser Woche das Frühlingswetter in Peine erhalten. Bis zum Wochenende können noch reichlich Sonnenstunden genossen werden, bis es ab Samstag wieder kühler wird. Die Menschen lockt es für Spaziergänge und Gartenarbeit nach draußen, wildblühende Schneeglöckchen und Krokusse zeigen sich in den Peiner Parks und am Wegesrand und auch die ersten Bienen sind auf der Suche nach Pollen. Nach dem plötzlichen Wintereinbruch und eisigen Temperaturen hat das frühlingshafte Wetter Peine nun vorerst im Griff.

Viele Sonnenstunden am Mittwoch – am Wochenende wird es kälter

In den nächsten Tagen scheint in Peine die Sonne fast ungehindert, am Dienstag gibt es Höchstwerte von 16 Grad, am Mittwoch rechnen Meteorologen mit bis zu zehn Sonnenstunden. „Bei Höchstwerten von 17 Grad und einem schwachen Südwestwind können wir uns auf viel Sonnenschein und Wärme freuen“, so Diplommeteorologe Dominik Jung vom Wetterportal www.wetter.net.

Zudem bleibt es bis zum Ende der Woche trocken und Bodenfrost wird vorerst nicht mehr erwartet. „Wir rechnen mit Regen in Peine Donnerstagnacht und Freitagvormittag, dann wird es auch wieder kühler.“ Ein Wolkenbedeckter Himmel und Höchstwerte von neun Grad kündigen kältere Tage an, die Regenwahrscheinlichkeit sinkt allerdings im Laufe des Freitags.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken bei einer Höchsttemperatur von bis zu neun Grad ab, am Sonntag hat die Sonne dann gegen eine dichte Wolkendecke kaum eine Chance mehr. Die Höchstwerte liegen am Sonntag bei nur sieben Grad, die Tiefstwerte liegen kurz über dem Gefrierpunkt bei zwei Grad. Positiv bleibt, dass für die gesamte Woche nur schwache Winde vorhergesagt werden.

Fleißige Bienchen: Die ersten Insekten erfreuen sich an den Frühlingstemperaturen. Quelle: Ralf Büchler

Von Mara-Ann Meeuw