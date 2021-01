Friseurmeister Jörn Krüger schaltet am Sonntag, 31. Januar, das Licht in seinem Laden an. Er beteiligt sich an der Aktion #lichtanbevoresganzausgeht. Die Friseure wollen damit auf ihre schwierige Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen und für eine Ladenöffnung ab Mitte Februar kämpfen.